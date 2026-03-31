2 ст. ложки на 500 мл – и рассада толще булавы Ильи Муромца: не экзотический фрукт, а энерджайзер для сеянцев
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

2 ст. ложки на 500 мл – и рассада толще булавы Ильи Муромца: не экзотический фрукт, а энерджайзер для сеянцев

Опубликовано: 31 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Городовой ру
Народная подкормка для здоровья рассады

Залогом успешного урожая является качественная рассада. Однако не всегда удается получить крепкие сеянцы. В весенний период рассада часто страдает от недостатка освещения, а возможность использования фитоламп доступна не всем. Это приводит к чрезмерному вытягиванию рассады и формированию тонкого стебля.

Кроме того, некоторые садоводы пренебрегают подкормкой, хотя в этот период рассада остро нуждается в калии, кальции и магнии. Нередко сеянцы подвергаются атакам различных заболеваний, таких как корневая гниль и черная ножка.

Автор Дзен-канала «На даче у деда Егора» предлагает эффективное решение – «азербайджанскую» смесь, которую можно приготовить самостоятельно. Ключевым компонентом этой смеси являются гранатовые корки.

Они богаты калием, кальцием, магнием и фосфором, которые способствуют укреплению стеблей. Также гранатовые корки обладают природными антибиотическими свойствами, защищая сеянцы от различных заболеваний.

Для приготовления смеси необходимо измельчить сухие гранатовые корки в порошок (должно получиться примерно две столовые ложки) и залить их 500 мл теплой воды.

Тщательно перемешайте полученный раствор и дайте ему настояться в течение 2 часов. Полив сеянцев следует осуществлять под корень.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 17
🙏 1
😹 3
🙀
😿 1
Поделитесь новостью