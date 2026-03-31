Городовой / Полезное / Эти бутерброды исчезают быстрее, чем их готовят: простой рецепт из банки тунца
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Эти бутерброды исчезают быстрее, чем их готовят: простой рецепт из банки тунца

Опубликовано: 31 марта 2026 22:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Эти бутерброды исчезают со стола за минуту.

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже почти на пороге. Способом приготовления простых и быстрых бутербродов поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".

Ингредиенты

батон хлеба, тунец консервированный — 1 банка, яйца — 2 шт., огурец маринованный — 1 шт., укроп — по вкусу, майонез — по вкусу

Приготовление

Сначала нарезаю батон на порционные кусочки — чаще всего делаю треугольники. Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом и обжариваю хлеб с двух сторон до румяной хрустящей корочки.

Яйца отвариваю, остужаю и натираю на мелкой тёрке. С тунца сливаю жидкость и разминаю его вилкой. Маринованный огурец нарезаю мелкими кубиками.

В миске соединяю яйца, тунец, огурец, добавляю майонез и мелко нарезанный укроп. Всё хорошо перемешиваю до нежной однородной массы.

Намазываю начинку на поджаренные ломтики батона.

Примерное время приготовления: 10 минут

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью