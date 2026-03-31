Эти бутерброды исчезают быстрее, чем их готовят: простой рецепт из банки тунца

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда гости уже почти на пороге. Способом приготовления простых и быстрых бутербродов поделилась автор Дзен-канала "Карамелька".
Ингредиенты
батон хлеба, тунец консервированный — 1 банка, яйца — 2 шт., огурец маринованный — 1 шт., укроп — по вкусу, майонез — по вкусу
Приготовление
Сначала нарезаю батон на порционные кусочки — чаще всего делаю треугольники. Разогреваю сковороду, слегка смазываю маслом и обжариваю хлеб с двух сторон до румяной хрустящей корочки.
Яйца отвариваю, остужаю и натираю на мелкой тёрке. С тунца сливаю жидкость и разминаю его вилкой. Маринованный огурец нарезаю мелкими кубиками.
В миске соединяю яйца, тунец, огурец, добавляю майонез и мелко нарезанный укроп. Всё хорошо перемешиваю до нежной однородной массы.
Намазываю начинку на поджаренные ломтики батона.
Примерное время приготовления: 10 минут
