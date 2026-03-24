Столица русских земель, которой не стало: об этом древнейшем селе мало кто знает – как добраться и что посмотреть

Было основано задолго до 1152 года

В 225 километрах от Москвы и в 4 километрах от Суздаля притаилось старинное село, где в 12 веке находилась резиденция князя Юрия Долгорукова. Оно было основано в устье реки Каменки, впадавшей в Нерль. Выбранное место идеально подходило и для защиты местных земель, и для контроля за торговыми путями. Именно это село, а не Суздаль считается древнейшей столицей Ростово-Суздальского княжества, где располагалась резиденция Юрия Долгорукого.

Legion-Media

Конечно, речь идет о селе Кидекша. В начале 12 века именно здесь встретились братья князь Борис Ростовский и Глеб Муромский, прибывшие сюда по зову отца, Владимира Красное Солнышко. Затем князья пали от руки Святополка Окаянного и были канонизированы русской церквью как святые мученики.

Legion-Media

В период правления Юрия Долгорукого Кидекша представляла собой укрепленный княжеский городок и считалась фактической столицей суздальских земель. Расположенная на берегу Нерли кидекшская крепость была стратегически важным форпостом княжества и контролировала речные пути в Суздаль. Ведь именно здесь активно шла торговля с другими землями. Сегодня в Кидекше проживает чуть больше 100 человек, о селе мало кто знает, поэтому оно совершенно не избаловано вниманием туристов.

Достопримечательности Кидекши

Белокаменная церковь Бориса и Глеба

Визитной карточкой Кидекши считается церковь Бориса и Глеба, возведенная по указу Юрия Долгорукого в 1152 году. Здесь погребен один из его сыновей, князь белгородский Борис Юрьевич, скончавшийся в 1159 году. Также церковь стала усыпальницей для его жены Марии и дочери Ефросиньи.

Legion-Media

В церкви можно увидеть фрагмент фресок 12 века, на котором изображены две птицы и растительный узор в виде переплетающихся стеблей, листьев и цветов.

В 1238 году Кидекшу вместе с церковью разорили татаро-монголы. Но уже спустя год храм был восстановлен ростовским епископом Кириллом. В 14 веке в кидекшской церкви располагался мужской монастырь. Затем долгие годы она была в запустении. Церковь восстановили только в 16-17 века: настенные росписи не раз обновлялись.

Legion-Media

Церковь Бориса и Глеба считается древнейшим памятником Владимиро-Суздальской архитектуры и в 1992 году была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стефаниевская церковь

Legion-Media

Кроме старинной церкви Бориса и Глеба в Кидекше сохранилась Стефаниевская церковь, построенная в 1780 году. Примечательно, что до 20 века на шатровой колокольне церкви висел колокол, подаренный Иваном Грозным по случаю взятия Казани. Сама Стефаниевская церковь состоит из 2 объемов разной высоты с увенчивающей ее главкой на тонком барабане.

Кидекшские оборонительные валы

Legion-Media

Находятся между Кидекшой и устьем реки Каменка. Они были созданы в 12 веке и служили важной частью оборонительной системы древнего городища. Длина валов достигает 1 километра, а высота – 5 метров.

Как добраться до Кидекши

Из Москвы до Кидекши можно доехать на автобусе. Время в пути составит около 4 часов.

Кроме того, можно добраться на "Ласточке" сначала до Владимира, а затем на автобусе до Суздаля, а после – до Кидекши.

Из Суздаля в Кидекшу ходит автобус №526 и №114.

