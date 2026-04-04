Сколько воды нужно пить кошке - золотой стандарт: его нарушает практически каждый питомец

Домашние кошки чаще всего питаются сухим кормом, поэтому каждому хозяину важно следить за тем, как животное пьет. Небольшое потребление воды способно привести к серьезным проблемам со здоровьем. Это касается любой породы кошек, ведь в этом вопросе не может быть исключений.

Вес каждой кошки способен существенно отличаться, поэтому назвать точный объем воды не получится. Важно придерживаться золотого стандарта в этом вопросе.

Сколько воды должна употреблять кошка

На 1 кг веса животного должно приходиться примерно 40-50 мл воды в сутки, сообщает "RoyalCanin". Количество жидкости рассчитывается индивидуально. Взвесьте кошку, после чего произведите расчет.

Суточная норма также включает в себя влагу, которая была получена от влажного корма. Если кошка ест только такой корм, то она должна употреблять воды меньше. При сухом корме значения должны еще увеличиться.

Как понять, что организм кошки обезвожен

В подобном случае у питомца десны становятся сухими, наблюдается заметная вялость. Животное может отказываться от игр и корма. Свежая вода должна всегда быть в доступе, при этом важно ее менять хотя бы раз в сутки.

Заинтересовать питомца можно с помощью специального фонтанчика. Бурлящая вода привлекает многих кошек, из-за чего они пьют ее более охотно, чем из привычной миски.

При соблюдении этих советов питомец начнет пить нормально, из-за чего у него точно не возникнет проблем со здоровьем.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек не любят сидеть на руках.