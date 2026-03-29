Приучить не получится: какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером

Некоторые породы кошек требуют соблюдения личных границ, поэтому они не захотят сидеть на руках. Питомец может позволять гладить себя, но нахождение на коленях – особая привилегия. Сайт «Vetklinika79» назвал несколько пород кошек, которые точно не придут к вам на руки.
Британская короткошерстная
Эта порода со стороны напоминает «плюшевого медведя», однако она имеет весьма своенравный характер. На любое посягательство животное может ответить агрессией в виде шипения или рычания. Если питомец сильно привязан к человеку, то он готов потерпеть, сидя у хозяина на коленях. Однако такие случаи встречаются очень редко.
Персидская кошка
Персы кажутся милыми, добрыми и ласковыми, но практика показывает, что они не стремятся к общению с людьми. Значительная часть животных предпочитает затворнический образ жизни. Если нарушить границы персидской кошки, то она может и укусить.
Мейн-кун
Порода отличается привязанностью к хозяину, однако заставить кошку сидеть на руках вряд ли получится. Животное предпочтет находиться где-то рядом, но не на коленях. Из-за большого размера мейн-куну будет неудобно лежать на человеке.
Русская голубая
Кошка является довольно ласковой, но она не любит, когда ее берут на руки. В этот момент животное испытывает дискомфорт и стресс, так как обладает независимостью. Также питомцы всегда держатся в стороне от незнакомцев.
