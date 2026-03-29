Приучить не получится: какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером
Приучить не получится: какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером

Опубликовано: 29 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие породы кошек не любят, когда их границы нарушаются

Некоторые породы кошек требуют соблюдения личных границ, поэтому они не захотят сидеть на руках. Питомец может позволять гладить себя, но нахождение на коленях – особая привилегия. Сайт «Vetklinika79» назвал несколько пород кошек, которые точно не придут к вам на руки.

Британская короткошерстная

legion-media

Эта порода со стороны напоминает «плюшевого медведя», однако она имеет весьма своенравный характер. На любое посягательство животное может ответить агрессией в виде шипения или рычания. Если питомец сильно привязан к человеку, то он готов потерпеть, сидя у хозяина на коленях. Однако такие случаи встречаются очень редко.

Персидская кошка

Legion-Media

Персы кажутся милыми, добрыми и ласковыми, но практика показывает, что они не стремятся к общению с людьми. Значительная часть животных предпочитает затворнический образ жизни. Если нарушить границы персидской кошки, то она может и укусить.

Мейн-кун

Legion-Media

Порода отличается привязанностью к хозяину, однако заставить кошку сидеть на руках вряд ли получится. Животное предпочтет находиться где-то рядом, но не на коленях. Из-за большого размера мейн-куну будет неудобно лежать на человеке.

Русская голубая

Legion-Media

Кошка является довольно ласковой, но она не любит, когда ее берут на руки. В этот момент животное испытывает дискомфорт и стресс, так как обладает независимостью. Также питомцы всегда держатся в стороне от незнакомцев.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек не портят мебель.

Автор:
Полина Аксенова
