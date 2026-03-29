Приучить не получится: какие породы кошек не любят сидеть на руках - питомцы с непростым характером

Какие породы кошек не любят, когда их границы нарушаются

Некоторые породы кошек требуют соблюдения личных границ, поэтому они не захотят сидеть на руках. Питомец может позволять гладить себя, но нахождение на коленях – особая привилегия. Сайт «Vetklinika79» назвал несколько пород кошек, которые точно не придут к вам на руки.

Британская короткошерстная

Эта порода со стороны напоминает «плюшевого медведя», однако она имеет весьма своенравный характер. На любое посягательство животное может ответить агрессией в виде шипения или рычания. Если питомец сильно привязан к человеку, то он готов потерпеть, сидя у хозяина на коленях. Однако такие случаи встречаются очень редко.

Персидская кошка

Персы кажутся милыми, добрыми и ласковыми, но практика показывает, что они не стремятся к общению с людьми. Значительная часть животных предпочитает затворнический образ жизни. Если нарушить границы персидской кошки, то она может и укусить.

Мейн-кун

Порода отличается привязанностью к хозяину, однако заставить кошку сидеть на руках вряд ли получится. Животное предпочтет находиться где-то рядом, но не на коленях. Из-за большого размера мейн-куну будет неудобно лежать на человеке.

Русская голубая

Кошка является довольно ласковой, но она не любит, когда ее берут на руки. В этот момент животное испытывает дискомфорт и стресс, так как обладает независимостью. Также питомцы всегда держатся в стороне от незнакомцев.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек не портят мебель.