Матерые дачники выбирают этого немца и горя не знают: с одного куста – по 5 кг скороспелых мощных картофелин

Один из самых популярных сортов картофеля – Гала немецкой селекции. Его основное преимущество – ранние сроки созревания: уже через 2 месяца после появления всходов клубни достигают технической спелости.
Клубни сорта достигают в среднем 100 г, имеют удлиненную форму и мелкие глазки. Кожура картофелин желтая и гладкая, мякоть темно-желтая. Урожайность – в пределах 230 кг с сотки, лежкость – 89%: при подходящей температуре и влажности клубни сохраняют потребительские свойства довольно долго.
При варке клубни не развариваются, а сохраняют свою форму, поэтому сорт часто выбирают для супов, жарки, салатов и чипсов.
Наконец, сорт отличается устойчивостью к раку картофеля, нематоде и парше.
Минусы и особенности сорта
Гала имеет и ряд минусов. Так, если во время формирования бутонов и наращивания клубней наступит засуха и вы не обеспечите дополнительный полив, то кусты завянут, а клубни измельчают.
Клубни сорта устойчивы к фитофторозу, однако о ботве этого сказать нельзя. При отсутствии обработки болезнь быстро перейдет на картофелины и погубит около 35% урожая.
Сорт требователен к почве. Урожай будет скудным и только разочарует вас, если вы высадите картофель на тяжелом глинистом грунте. Регулярно рыхлите почву и вносите разрыхлители наподобие перегноя и песка.
Подходящие подкормки – калийно-фосфорные удобрения: благодаря им в клубнях накапливается крахмал, возрастает устойчивость к засухе. А избытка азота (свежего навоза) лучше избегать, иначе мощная жирная ботва будет компенсирована мелкими клубнями.
