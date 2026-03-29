Матерые дачники выбирают этого немца и горя не знают: с одного куста – по 5 кг скороспелых мощных картофелин
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Матерые дачники выбирают этого немца и горя не знают: с одного куста – по 5 кг скороспелых мощных картофелин

Опубликовано: 29 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Матерые дачники выбирают этого немца и горя не знают: с одного куста – по 5 кг скороспелых мощных картофелин
Матерые дачники выбирают этого немца и горя не знают: с одного куста – по 5 кг скороспелых мощных картофелин
Legion-Media
Какой сорт картофеля относится к одному из самых востребованных и почему

Один из самых популярных сортов картофеля – Гала немецкой селекции. Его основное преимущество – ранние сроки созревания: уже через 2 месяца после появления всходов клубни достигают технической спелости.

Клубни сорта достигают в среднем 100 г, имеют удлиненную форму и мелкие глазки. Кожура картофелин желтая и гладкая, мякоть темно-желтая. Урожайность – в пределах 230 кг с сотки, лежкость – 89%: при подходящей температуре и влажности клубни сохраняют потребительские свойства довольно долго.

При варке клубни не развариваются, а сохраняют свою форму, поэтому сорт часто выбирают для супов, жарки, салатов и чипсов.

Наконец, сорт отличается устойчивостью к раку картофеля, нематоде и парше.

Минусы и особенности сорта

Гала имеет и ряд минусов. Так, если во время формирования бутонов и наращивания клубней наступит засуха и вы не обеспечите дополнительный полив, то кусты завянут, а клубни измельчают.

Клубни сорта устойчивы к фитофторозу, однако о ботве этого сказать нельзя. При отсутствии обработки болезнь быстро перейдет на картофелины и погубит около 35% урожая.

Сорт требователен к почве. Урожай будет скудным и только разочарует вас, если вы высадите картофель на тяжелом глинистом грунте. Регулярно рыхлите почву и вносите разрыхлители наподобие перегноя и песка.

Подходящие подкормки – калийно-фосфорные удобрения: благодаря им в клубнях накапливается крахмал, возрастает устойчивость к засухе. А избытка азота (свежего навоза) лучше избегать, иначе мощная жирная ботва будет компенсирована мелкими клубнями.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как ухаживать за клубникой сразу после таяния снега.

Автор:
Татьяна Идулбаева
