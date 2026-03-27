Клубнике после схода снега – нужно позарез: промедлите неделю – скажите ягодам «адьос»

Что нужно сделать с клубникой в первые недели после схода снега

Как только на участке сойдет снег, важно обработать клубнику от болезней и вредителей. В это время просыпаются споры грибков и личинки вредителей, которые успешно перезимовали в растительных остатках и верхнем слое земли. Автор Дзен-канала «Сделай сам» рассказал, какие именно работы нужно провести после таяния снега.

Санитарная уборка участка

Уберите с участка все листья, опилки и солому – именно там зимуют личинки долгоносика, а также возбудители пятнистости и серой гнили. В компост прошлогоднюю мульчу убирать нельзя – ее можно только сжечь или вывезти с участка.

Обрезка листьев

Секатором нужно вырезать все подмерзшие, больные (с черными, коричневыми и красными пятнами) и засохшие листья.

Затем необходимо осторожно взрыхлить почву вокруг кустиков на глубину до 2-3 см. Старайтесь обойти поверхностные корни стороной.

Обработка от грибковых заболеваний

Если в прошлом сезоне клубника пострадала от фитофтороза, пятнистости или мучнистой росы, опрыскайте кустики и почву рядом с ними 3% раствором бордоской жидкости или медьсодержащим препаратом.

Можно воспользоваться биологическим фунгицидом наподобие Фитоспорина-М, однако они эффективны только при температуре почвы от +12-15 °C, не ниже.

Защита от вредителей

Если молодые листочки сморщиваются, желтеют и деформируются, значит, вашу клубнику облюбовал земляничный клещ. Обработайте растения до цветения акарицидом. Позже нельзя, поскольку эти средства токсичны для пчел.

А от долгоносика помогут инсектициды – опрыскивать ими кустики нужно до того, как начнут выдвигаться бутоны.

Мульчирование

Когда почва прогреется, укройте клубнику свежей мульчей – например, агроволокном или соломой. Так вы защитите растения от пересыхания и серой гнили. Мульчирование следует проводить после того, как пройдут возвратные заморозки.

