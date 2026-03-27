Клубнике после схода снега – нужно позарез: промедлите неделю – скажите ягодам «адьос»

Как только на участке сойдет снег, важно обработать клубнику от болезней и вредителей. В это время просыпаются споры грибков и личинки вредителей, которые успешно перезимовали в растительных остатках и верхнем слое земли. Автор Дзен-канала «Сделай сам» рассказал, какие именно работы нужно провести после таяния снега.
Санитарная уборка участка
Уберите с участка все листья, опилки и солому – именно там зимуют личинки долгоносика, а также возбудители пятнистости и серой гнили. В компост прошлогоднюю мульчу убирать нельзя – ее можно только сжечь или вывезти с участка.
Обрезка листьев
Секатором нужно вырезать все подмерзшие, больные (с черными, коричневыми и красными пятнами) и засохшие листья.
Затем необходимо осторожно взрыхлить почву вокруг кустиков на глубину до 2-3 см. Старайтесь обойти поверхностные корни стороной.
Обработка от грибковых заболеваний
Если в прошлом сезоне клубника пострадала от фитофтороза, пятнистости или мучнистой росы, опрыскайте кустики и почву рядом с ними 3% раствором бордоской жидкости или медьсодержащим препаратом.
Можно воспользоваться биологическим фунгицидом наподобие Фитоспорина-М, однако они эффективны только при температуре почвы от +12-15 °C, не ниже.
Защита от вредителей
Если молодые листочки сморщиваются, желтеют и деформируются, значит, вашу клубнику облюбовал земляничный клещ. Обработайте растения до цветения акарицидом. Позже нельзя, поскольку эти средства токсичны для пчел.
А от долгоносика помогут инсектициды – опрыскивать ими кустики нужно до того, как начнут выдвигаться бутоны.
Мульчирование
Когда почва прогреется, укройте клубнику свежей мульчей – например, агроволокном или соломой. Так вы защитите растения от пересыхания и серой гнили. Мульчирование следует проводить после того, как пройдут возвратные заморозки.
