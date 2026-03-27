Курам после зимы - строго необходимо: 3 добавки в корм - и несушки дают до 320 яиц в год

Советы по кормлению кур в весенний период.

Разведение кур - процесс интересный, у вас всегда есть свежие яйца, что является сплошным плюсом. Но стоит понимать, что яйценоскость - не постоянная величина, она зависит от того, достаточно ли куры получают полезных веществ.

После зимы курам чаще всего требуется усиленное питание, за холодный сезон птицы израсходовали запас полезных веществ, накопленный за прошлое лето.

Чтобы понять, что курам чего-то не хватает, стоит осмотреть яйца.

Несколько признаков укажут на недостаток полезного в рационе птиц:

тонкая или мягкая скорлупа;

снижение количества яиц;

слишком мелкие яйца.

Можно посмотреть и на самих птиц, их внешний вид и поведение о многом могут рассказать. Если куры стали часто драться, проявлять агрессию, расклёвывать яйца, их перья тусклые и выпадают, стоит обратить внимание на питание.

Курам весной хорошо дать 3 добавки к рациону

Ракушка обеспечит птиц кальцием. Давать её нужно в толчёном виде, поставив в отдельной мисочке. Куры сами будут потреблять необходимое количество добавки, тем самым регулируя количество поступающего кальция. После введения добавки яиц станет больше, они будут более плотными, крупными, да и сами птицы вскоре станут щеголять пышным оперением.

Мясокостная мука даст курам необходимый белок, без него невозможно выдать нужного количества яиц, а здоровая курица может давать до 320 яиц в год. Эта добавка - настоящая "бомба" для повышения яйценоскости, количество яиц вырастет уже через 2 недели от начала введения её в рацион кур.

Рыбная мука - специфическая добавка, многие фермеры не любят давать её курам из-за не очень приятного запаха, и очень зря. Рыбная мука обеспечит курам Омега, йод, витамин D, кальций. Яйца станут лучше по качеству, а сами куры - здоровее и менее склонными к болезням.

