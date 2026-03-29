Делаю такой флаг – и иксодовые клещи капитулируют: вот как найти их убежища на приусадебном участке

Клещи представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Их активность наиболее заметна в лесах и заросших травой участках.
Наличие клещей на приусадебном участке создает риск для здоровья при выполнении любых работ. Для эффективной борьбы с этими паразитами необходима своевременная и тщательная обработка. Чем раньше будут приняты меры по дезинсекции, тем выше вероятность полного искоренения клещей.
Пик активности клещей приходится на май-июнь, однако их появление возможно уже с началом весны. Зачастую владельцы участков не подозревают о присутствии клещей на своей территории.
Существует простой и эффективный метод для определения наличия клещей на дачном участке, о котором рассказала агроном Ксения Давыдова. Для этого потребуется отрезок светлой ткани и обычная палка. Этот метод, несмотря на свою простоту, позволяет своевременно выявить вредителей.
Необходимо прикрепить ткань размером приблизительно один квадратный метр к палке, соорудив подобие флага. С этим приспособлением следует медленно пройти по участку, касаясь кустов и травы.
Такую процедуру рекомендуется проводить исключительно после полного высыхания утренней росы. В случае наличия клещей на участке, как минимум один экземпляр останется на ткани. После обнаружения насекомого необходимо срочно приступить к обработкам.
