Жизнь на руинах угольной империи: Как выживают в умирающем поселке Урала последние жители

Некогда процветающий город, из которого толпами уезжают люди

На территории России существуют места, которые сохранили свой исторический облик. Это населённые пункты, где прошлое и настоящее образуют уникальное сочетание, а былая активность сменилась спокойствием пустоты.

Сегодня мы изучим одно из таких мест — поселок Северный Коспашский, расположенный в Кизеловском угольном бассейне Пермского края.

Период процветания

В прошлом этот населенный пункт был центром активной деятельности, где функционировали шахты, а жители гордились своей профессией шахтеров. В настоящее время здесь царит тишина, сохранились лишь руины зданий и ощущается ностальгия по советской эпохе.

Для понятия причин изменений в Северном Коспашском необходимо обратиться к истории Кизеловского угольного бассейна в целом. Этот старейший угольный бассейн на Урале начал свою деятельность в 1797 году в районе поселка Кизел.

Пик развития пришелся на советский период. В 1956 году в угольном бассейне функционировало 37 шахт, а максимальный объем добычи угля был достигнут в 1959-1960 годах, составив 12 миллионов тонн. Представьте себе эти масштабы!

Предприятие являлось ключевым индустриальным объектом, обеспечивающим страну углем и создающим значительное количество рабочих мест.

Северный Коспашский, известный среди местного населения как "Сорок первый" (по номеру шахты), был основан в 1941 году в связи с началом разработки угольной шахты.

К 1949 году численность населения города Коспаш, включавшего три поселка — Северный, Центральный и Южный Коспашский, достигала 60 тысяч человек.

Инфраструктура города была развита и включала в себя больницы, детские сады, школы, клубы и магазины. Город процветал, а шахтеры получали высокую по тем временам заработную плату.

Период упадка

Однако в 1990-е годы ситуация изменилась. Уголь из месторождений Кизеловского бассейна характеризовался высоким содержанием примесей и уступал по качеству углю, добываемому в Кузбассе и Донбассе. Кроме того, за период эксплуатации угольный бассейн значительно истощился. Себестоимость добычи угля в три раза превышала средние показатели по России, а глубина залегания на некоторых шахтах достигала одного километра.

В настоящее время численность населения поселка составляет немногим более ста человек. Тем не менее, до тех пор, пока в поселке сохраняется присутствие жителей, он продолжает существовать. История населенного пункта продолжается, пока в окнах последних обитаемых домов теплится жизнь, пишет автор блога "Жизнь в движении".

