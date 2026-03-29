3 шт. в воду – и рассада окрепнет на глазах: перцы с томатами станут толще пальца, мощными и коренастыми

Подкормка для крепкой и мощной рассады

Дачный сезон можно считать открытым. Ведь огородники уже вовсю ухаживают за рассадой и, конечно, мечтают собрать богатый урожай перцев и томатов. Но для этого растения должны быть крепкими, с толстыми стволиками и с мощной корневой системой. Как добиться такого результата, рассказала опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Подкормка

По словам эксперта, для активного роста рассада нуждается в питательной подкормке. Для ее приготовления потребуется:

таблетка ацетилсалициловой кислоты – 3 шт.;

вода – 2 литра.

В первую очередь следует залить таблетки ацетилсалициловой кислоты 1 стаканом воды и все прокипятить пару минут. После закрыть раствор крышкой и дать ему остыть.

В результате вместо ацетилсалициловой кислоты образуется салициловая. Она представляет собой растительный гормон, обеспечивающий активный рост огородных культур.

После остывания раствора объем подкормки нужно довести до 2 литров. Все размешать и полить рассаду под корень. Кроме того, таким удобрением можно опрыскать перцы и томаты по листу.

Альтернатива от агронома Елены Николаева

Агроном Елена Николаева, в свою очередь, посоветовала залить 1 пакетик черного чая 1 стаканом кипятка. Выждать 3 часа.

После убрать чайный пакетик и долить 800 миллилитров воды. Цвет подкормки должен быть янтарным, но не черным. Полученным настоем полить рассаду под корень и опрыскать по листу.

Как объяснила эксперт в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+), чай содержит дубильные вещества, эфирные масла, органические кислоты, углеводы, витамины PP, С, группы B и минералы. Но самое главное, что он содержит танины, препятствующие вытягиванию рассады.

Вносить такое чайное удобрение можно 1 раз в 3 недели и накануне высадки рассады на постоянное место. Но не чаще: иначе танин накопится и может вызвать хлороз.

