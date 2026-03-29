Авокадо в сторону: дорогущему фрукту нашла замену - так же вкусно и легко вырастить на даче

Авокадо полюбился многим поклонникам здорового питания. Это полезный продукт, источник ценных жиров, идеальный для бутербродов на завтрак. Но в то же время он стоит дорого, быстро портится, а его покупка - настоящая лотерея. Садовод-блогер Эми Чепмен с миллионной аудиторией в соцсетях предложила отказаться от авокадо в пользу недорогой альтернативы, которую легко вырастить даже в прохладном климате.

Кажется необычным, но блогер советует заменить авокадо на... бобы. В одном из видео Эми объясняет:

«Если вы любите тосты с авокадо, но, как и я, живёте в прохладном климате, где авокадо не растёт, попробуйте вместо него бобы. Я понимаю, что это звучит необычно, но послушайте: измельчённые с маслом и чесноком и намазанные на тост, они невероятно вкусны. А выращивать их очень легко».