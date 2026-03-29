Авокадо в сторону: дорогущему фрукту нашла замену - так же вкусно и легко вырастить на даче

Авокадо полюбился многим поклонникам здорового питания. Это полезный продукт, источник ценных жиров, идеальный для бутербродов на завтрак. Но в то же время он стоит дорого, быстро портится, а его покупка - настоящая лотерея. Садовод-блогер Эми Чепмен с миллионной аудиторией в соцсетях предложила отказаться от авокадо в пользу недорогой альтернативы, которую легко вырастить даже в прохладном климате.
Кажется необычным, но блогер советует заменить авокадо на... бобы. В одном из видео Эми объясняет:
«Если вы любите тосты с авокадо, но, как и я, живёте в прохладном климате, где авокадо не растёт, попробуйте вместо него бобы. Я понимаю, что это звучит необычно, но послушайте: измельчённые с маслом и чесноком и намазанные на тост, они невероятно вкусны. А выращивать их очень легко».
Как вырастить бобы
Семена бобов можно сеять уже в апреле. Допускается предварительно посадить их в контейнеры для глубокой корневой системы или сразу в грунт на выбранном месте. Бобы холодостойкие и неприхотливые: все, что им нужно - солнечное место и умеренный полив, чтобы земля не пересыхала. Бобы полезны еще и для самой почвы, помогают насыщать ее азотом.
Семена перед посадкой можно обработать:
- Замочить на 6-9 часов в воде комнатной температуры.
- Затем 5 минут подержать в горячей воде около 50 C.
- Опустить в холодную воду, после чего высаживать.
