Лук и морковь никогда не жарю вместе — блюдо безнадежно испортится: почему и как правильно
Лук и морковь никогда не жарю вместе — блюдо безнадежно испортится: почему и как правильно

Опубликовано: 28 марта 2026 11:04
 Проверено редакцией
Кулинарный блогер объяснила, почему лук и морковь нельзя жарить вместе

Каждая хозяйка знает, что при приготовлении супа необходимо заранее обжарить лук и морковь. Такую же пережарку готовят и для плова, гуляша, различных соусов, подливок и прочих блюд. Как это обычно происходит? Хозяйка трет морковь, измельчает лук и кидает все в сковородку с маслом. Между тем кулинарный блогер Наталья Калнина уверяет, что так делать нельзя. В своем дзен-канале эксперт рассказала, чем грозит одновременная жарка лука и моркови и как на самом деле нужно делать.

Дело в том, что лук и морковь состоят из сахаров и воды, но во время жарки ведут себя по-разному. Так, лук при нагревании быстро отдает влагу, и чтобы раскрыть свой вкус, ему нужно время: сначала для выпаривания воды, а потом для карамелизации. Лишь при достижении этих процессов лук становится мягким, прозрачным и придает блюду более глубокий вкус.

Морковь же - более плотный овощ. Чтобы она отдала свой цвет, аромат и вкус блюду, ей нужны жир и высокая температура с первых секунд обжаривания. Следовательно, если добавить морковь и лук одновременно, то лук начинает выделять сок, а морковь в итоге тушится в этом соке, а не жарится. В результате морковь остается твердой внутри, а лук превращается в бесформенную кашу, так и не успев отдать свой аромат. Следовательно, блюдо уже не будет наполнено таким ярким и глубоким вкусом.

Как правильно

Наталья Калнина рассказала, как правильно жарить лук и морковь, чтобы они подарили свой изумительный вкус и аромат блюду в полной мере:

  1. Прогрейте сковороду. Налейте масло. Засыпьте измельченный лук. Жарьте его до золотистого цвета - обычно это занимает 5-7 минут на среднем огне.
  2. Только после того, как лук станет прозрачным и начнет золотиться, добавляйте морковь. Газ можно увеличить. Попав в горячее масло, морковка тут же схватится, сохраняя форму, и отдаст оранжевый пигмент и сладость будущему блюду. Вместе жарьте лук и морковь еще 3-4 минуты.

Если сделать все правильно, то блюдо с добавленной зажаркой получит необыкновенный цвет, вкус и аромат.

Ранее "Городовой" рассказывал, как получить ресторанный десерт из сгущенки и кипятка: секрет, о котором мало кто знает.

Автор:
Анна Леонова
