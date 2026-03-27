Наливаю сгущёнку в кипящую воду — и получаю ресторанный десерт: секрет, о котором мало кто знает
Наливаю сгущёнку в кипящую воду — и получаю ресторанный десерт: секрет, о котором мало кто знает

Опубликовано: 27 марта 2026 13:46
 Проверено редакцией
Я готовлю его, когда хочется чего-то сладкого без лишних хлопот.

Сгущённое молоко при смешивании с горячей водой превращается в нежную кремовую массу, напоминающую что-то среднее между пудингом и соусом. Необычным блюдом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".

Ингредиенты

сгущённое молоко — 3-4 ст. л., кипящая вода — 200-250 мл, соль — щепотку, ваниль, корица или какао — по вкусу

Приготовление

Сначала я выкладываю сгущённое молоко в кружку или небольшую миску.

Затем постепенно вливаю кипяток, постоянно помешивая, чтобы масса стала однородной и гладкой.

Добавляю щепотку соли — она усиливает вкус и делает его более сбалансированным.

При желании добавляю немного ванили, корицы или какао.

Переливаю десерт в чашку или креманку и даю постоять несколько минут.

Примерное время приготовления: 5-7 минут

Автор:
Александр Асташкин
