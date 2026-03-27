Наливаю сгущёнку в кипящую воду — и получаю ресторанный десерт: секрет, о котором мало кто знает

Сгущённое молоко при смешивании с горячей водой превращается в нежную кремовую массу, напоминающую что-то среднее между пудингом и соусом. Необычным блюдом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем. Рецепты".
Ингредиенты
сгущённое молоко — 3-4 ст. л., кипящая вода — 200-250 мл, соль — щепотку, ваниль, корица или какао — по вкусу
Приготовление
Сначала я выкладываю сгущённое молоко в кружку или небольшую миску.
Затем постепенно вливаю кипяток, постоянно помешивая, чтобы масса стала однородной и гладкой.
Добавляю щепотку соли — она усиливает вкус и делает его более сбалансированным.
При желании добавляю немного ванили, корицы или какао.
Переливаю десерт в чашку или креманку и даю постоять несколько минут.
Примерное время приготовления: 5-7 минут
