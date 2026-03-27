Экспресс-маринад для шашлыка за 5 минут: мясо тает во рту - для майских праздников вкуснее нет

Хотите, чтобы мясо получилось нежным, сочным и просто таяло во рту? Секрет прост – правильный маринад! Не стоит думать, что готовить его сложно и долго. Существуют универсальные рецепты, которые подойдут для любого вида мяса и любого способа приготовления – будь то шашлык, жарка на сковороде или запекание в духовке, пишет автор блога "Кулинарный техникум".
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- горчица – 1 ст. ложка;
- крахмал – 1 ст. ложка;
- чеснок – 2 зубчика;
- соль – по вкусу;
- любые приправы – по вкусу (отлично подойдут паприка, черный перец, сушеный чеснок, орегано)
Приготовление:
1. В глубокой миске смешайте яйца, крахмал, горчицу, соль и выбранные приправы. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте все до однородной консистенции.
2. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Размер зависит от того, как вы планируете его готовить. Для шашлыка – покрупнее, для жарки на сковороде – помельче. Залейте нарезанное мясо приготовленным маринадом. Убедитесь, что каждый кусочек хорошо покрыт смесью. Отправьте заготовку в холодильник. Для лучшего результата мясо должно мариноваться несколько часов, а в идеале – всю ночь. Чем дольше, тем нежнее и ароматнее оно получится!
Это мясо можно жарить на обычной сковороде, запекать в духовке или готовить на мангале. Главное – не передержите его на огне! Как только кусочки подрумянятся и приобретут аппетитный золотистый оттенок, они готовы. Наслаждайтесь нежным, сочным и невероятно вкусным мясом! Приятного аппетита!
