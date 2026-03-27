Экспресс-маринад для шашлыка за 5 минут: мясо тает во рту - для майских праздников вкуснее нет

Опубликовано: 27 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Экспресс-маринад для шашлыка за 5 минут: мясо тает во рту - для майских праздников вкуснее нет
Экспресс-маринад для шашлыка за 5 минут: мясо тает во рту - для майских праздников вкуснее нет
Городовой ру
Рецепт вкусного и простого в приготовлении маринада для шашлыка

Хотите, чтобы мясо получилось нежным, сочным и просто таяло во рту? Секрет прост – правильный маринад! Не стоит думать, что готовить его сложно и долго. Существуют универсальные рецепты, которые подойдут для любого вида мяса и любого способа приготовления – будь то шашлык, жарка на сковороде или запекание в духовке, пишет автор блога "Кулинарный техникум".

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • горчица – 1 ст. ложка;
  • крахмал – 1 ст. ложка;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль – по вкусу;
  • любые приправы – по вкусу (отлично подойдут паприка, черный перец, сушеный чеснок, орегано)

Приготовление:

1. В глубокой миске смешайте яйца, крахмал, горчицу, соль и выбранные приправы. Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс и добавьте к остальным ингредиентам. Тщательно перемешайте все до однородной консистенции.

2. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Размер зависит от того, как вы планируете его готовить. Для шашлыка – покрупнее, для жарки на сковороде – помельче. Залейте нарезанное мясо приготовленным маринадом. Убедитесь, что каждый кусочек хорошо покрыт смесью. Отправьте заготовку в холодильник. Для лучшего результата мясо должно мариноваться несколько часов, а в идеале – всю ночь. Чем дольше, тем нежнее и ароматнее оно получится!

Это мясо можно жарить на обычной сковороде, запекать в духовке или готовить на мангале. Главное – не передержите его на огне! Как только кусочки подрумянятся и приобретут аппетитный золотистый оттенок, они готовы. Наслаждайтесь нежным, сочным и невероятно вкусным мясом! Приятного аппетита!

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить универсальный и простой салат для ужина.

Автор:
Татьяна Идулбаева
