Стакан настоя под корень – и спатифиллум круче яхты Абрамовича: выпустит десятки белоснежных парусов

В народе спатифиллум известен как растение, способное создать благоприятную атмосферу в доме. Считается, что при правильном уходе и регулярном цветении он способен поддерживать гармонию и взаимопонимание. Цветение спатифиллума может продолжаться круглогодично при условии достаточного питания.
Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала об эффективности использования луковой шелухи в качестве удобрения для комнатных растений. Сухая оболочка лука богата витаминами и микроэлементами, а также обладает выраженными антибактериальными свойствами, предотвращая развитие плесневых грибов.
Для приготовления питательного раствора рекомендуется залить горсть луковой шелухи одним литром кипятка и настаивать в течение нескольких часов. После процеживания настой готов к применению для полива растений.
Данный метод способствует значительному улучшению состояния растения, стимулируя обильное и непрерывное цветение.
