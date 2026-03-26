На природе от клещей – лучше не найти: 1 кусочек тлеет часами, ни одного паразита в радиусе 5 метров

С приходом весны просыпаются клещи – маленькие, но очень опасные кровососущие паразиты. И хотя многие думают, что встретить их можно только в глухом лесу, на самом деле опасность подстерегает и в городском парке, и в сквере, и даже на собственном дачном участке.
Клещи – это не просто мелкие насекомые, а переносчики серьезных заболеваний, в том числе энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). Вопреки распространенному мифу, они не падают с деревьев, а терпеливо сидят в траве и низких кустах, поджидая свою жертву.
Их привлекает тепло человеческого тела, движение и резкие запахи – например, запах пота или духов. Самыми распространенными средствами борьбы с паразитами являются специальные репелленты, которые можно купить в магазине. Но на природе они могут оказаться не под рукой, да и не всем хочется пользоваться химией.
В таком случае на помощь придут проверенные народные методы. Например, обычный гриб-трутовик, который растет прямо на стволах деревьев. Он способен отпугивать клещей ничуть не хуже магазинных средств.
Достаточно срезать небольшой кусочек трутовика, насадить его на тонкую ветку или прут и поджечь, чтобы он начал медленно тлеть. Дым создает вокруг невидимый защитный барьер и надежно отпугивает клещей и комаров в радиусе нескольких метров.
Важно помнить о безопасности! Не берите горячий трутовик голыми руками – используйте для этого палку или металлический прут. Также следите, чтобы тлеющий гриб не упал на сухую траву, иначе можно случайно устроить пожар.
При соблюдении этих правил дым от трутовика станет надежным природным защитником во время прогулок по лесу или отдыха на природе.
