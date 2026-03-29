Дешевле Анапы и красивее Сочи: райский уголок с чистым морем и безлюдными пляжами – идеальное место для отдыха

Прекрасная альтернатива Сочи, Анапе и Геленджику

В 156 километрах от Сочи и в 175 километрах от Анапы притаился уютный поселок-курорт, где даже в сезон нет толп туристов. Он славится спокойной атмосферой, чистым морем, безлюдными пляжами и вместе с тем развитой инфраструктурой. При этом цены здесь на порядок ниже, чем в Сочи, Анапе или Геленджике, а живописная природа, чистота и высокий уровень сервиса приятно удивляют отдыхающих.

Конечно, речь идет о поселке Новомихайловский Туапсинского района. В эпоху раннего Средневековья здесь находился один из крупнейших городов Древней Зихии – Никопсия. На этих землях проживали адыгские и черкесские племена. В настоящее время путешественники могут увидеть руины древней крепости. В эпоху СССР Новомихайловский стал известен благодаря детскому лагерю "Орленок". Сегодня здесь проживает чуть больше 10 000 человек. Поселок стал центром притяжения туристов, которые ценят комфортный и спокойный отдых.

Достопримечательности Новомихайловска

Крепость Никопсия

Рядом с устьем реки Нечепсухо, в 200 метрах от морского берега находятся развалины древнего города Никопсия, который был греческой колонией. Отсюда греки управляли фортами, защищавшими колонию с моря и с суши. Крепость Никопсия сохранилась частично. Полноценных архелогических раскопок здесь не было. Поэтому каждый путешественник, побывав на этих руинах, может почувствовать себя исследователем.

Водопад "Белые скалы"

В 12 километрах к северу от Новомихайловского находится водопад "Белые скалы". К нему пролегает живописная дорога через реку Нечепсухо. В конце пути вы увидите отвесную скалу, с которой каскадом стекает шумная вода. По пути находится туристическая база "Белые скалы", где можно отдохнуть, пообедать в кафе, оставить машину и даже попариться в бане. К водопаду ведет деревянная лестница.

От турбазы можно добраться еще до одного водопада – "Фата невесты", окруженного живописными скалами.

Центральный пляж

Находится в бухте Михайловская. Вход в море пологий, у побережья небольшая глубина, что очень удобно. На пляже развитая инфраструктура: можно арендовать шезлонг с зонтиком, есть душ, туалет и раздевалка, вдоль берега работает большое количество кафе и ресторанов, дежурит фельдшер. Есть водные аттракционы.

Отдыхающие хвалят поселок за большое количество ресторанов, кафе, магазинов, чистые улицы и демократичные цены. Даже в разгар сезона здесь можно снять номер в хорошей гостинице рядом с морем за 3000 рублей в сутки. В Сочи такой же номер будет стоить в 1,5-2 раза дороже.

Наиболее удачным временем для посещения Новомихайловского считается период с мая по сентябрь. Вода прогревается до +27 градусов. Температура воздуха повышается до +35 градусов днем и до +19 градусов ночью.

Ранее мы рассказали о чистом и спокойном курорте, о котором мало кто знает.