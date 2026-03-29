Уникальная церковь XVIII века в русской глубинке: нет аналогов в мировой архитектуре – в чем особенность 16-лепесткового храма

Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Курба

В Ярославской области, в 30 минутах езды от областного центра, находится обычное село Курба. Там живут всего несколько сотен человек. Но именно в этом небольшом селе стоит уникальный храм, похожего на который нет больше нигде в мире.

Село с богатым прошлым

Курба известна с 1426 года. Когда-то эти земли принадлежали князьям Курбским, тому самому роду, из которого происходил знаменитый противник Ивана Грозного. Позже селом владели родственники царя Петра I. В то время местные крестьяне жили зажиточно, почти как купцы, а само село больше походило на небольшой город.

Главная достопримечательность Курбы

Это церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1770 году. Ее создали неизвестные мастера, но их творение поражает воображение.

У храма 16 лепестков-граней. Такой формы нет больше ни у одного храма в России, а возможно, и в мире. Внутри здание украшают больше 400 фресок. Ярославские мастера расписывали стены от пола до потолка 3 года - с 1796 по 1799 год. Однако местные жители верят, что этот величественный собор построили всего за 49 дней.

Тракторная станция

В советское время церковь закрыли, а внутри устроили машинно-тракторную станцию. Двигатели работали прямо под старинными сводами, из-за чего уникальные фрески покрылись копотью и грязью.

Позже здание использовали как склад. Однако с 2016 года храм начали спасать. Благотворительный фонд и волонтеры провели важные работы: укрепили разрушающиеся стены и закрыли здание временной крышей, чтобы защитить его от дождя и снега.

Новый этап реставрации

В 2025 году специалисты укрепили фундамент, который за 255 лет просел и дал трещины. Под основание храма закачали 200 тонн специального раствора. Теперь древнее здание стоит надежно.

Недавно в Курбе прошел большой праздник - фестиваль "А Курба будет жить!". На него приехали больше 1500 человек. Впервые за последние 100 лет в храме прошла торжественная служба с участием главы местной митрополии, сообщает портал "Православие".

