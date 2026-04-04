Вот что жаждет груша в апреле: идеальная подкормка после схода снега – урожаем завалит с ног до головы

Как только сошел снег, подкормите грушу азотом – благодаря этому макроэлементу побеги и листья начинают ускоренно расти. О том, как это сделать, рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».
Самые полезные удобрения для груши
В апреле идеальными для груши азотными удобрениями будут аммиачная селитра (34% азота) или мочевина. Если груша младше 5 лет, на 1 кв. м. приствольного круга будет достаточно 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины. Если дереву больше 5 лет, дозировка увеличивается в 2 раза.
Удобрение необходимо распределить по поверхности почвы в приствольном круге. Обязательно отступите от ствола 50 см, иначе корневая шейка обожжется. После внесения удобрения взрыхлите почву на 5 см и хорошо полейте, чтобы все питательные вещества дошли до корней.
Вместо минеральных подкормок можно воспользоваться органическими. Так, на 1 кв. м. приствольного круга можно внести 5 кг перепревшего навоза или 8 кг компоста.
Особенности и нюансы
Удобрения нужно вносить, когда почва оттаяла и пока влажная – так корни быстрее усвоят питательные вещества. Температура воздуха должна быть стабильно выше 0 °C. Подкармливайте грушу строго до распускания почек.
Особенно критичны своевременные азотные подкормки, если листья груши бледно-зеленые и мелкие, а побегов мало.
