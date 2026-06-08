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Оранжевый уровень опасности и грозовые циклоны: где ждать экстремальную погоду уже на этой неделе

Опубликовано: 8 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Оранжевый уровень опасности и грозовые циклоны: где ждать экстремальную погоду уже на этой неделе
Оранжевый уровень опасности и грозовые циклоны: где ждать экстремальную погоду уже на этой неделе
Legion-Media
Синоптики предупредили о резкой смене погоды.

Лето в России набирает обороты, но погода в разных регионах страны готовит совершенно разные сценарии.

Москву накроет аномальная жара

Столичный регион окажется в эпицентре настоящего летнего зноя. По данным МЧС, с 7 по 10 июня воздух прогреется до +30…+31 градуса. Из-за высокой температуры в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под солнцем, носить лёгкую светлую одежду, чаще пить воду и отказаться от использования открытого огня.

Урал готовится к серии дождевых ударов

Если москвичи будут спасаться от жары, то жители Свердловской области столкнутся с противоположной проблемой. Уже с 9 июня на Урал начнёт влиять очередной циклон.

Синоптики прогнозируют ежедневные дожди, грозы и усиление ветра. В Екатеринбурге температура останется комфортной — около +21…+22 градусов, однако практически каждый день ожидаются осадки, местами сильные. При грозах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Красноярск начинает неделю с жары

В Красноярске самым жарким днём станет 8 июня. Воздух прогреется до +31 градуса. Однако долго наслаждаться сухой погодой не получится.

Уже со вторника в город придут дожди, которые будут периодически идти почти до конца рабочей недели. Несмотря на осадки, температура останется летней — от +23 до +25 градусов. К праздничным выходным погода вновь улучшится, а небо станет ясным.

Ранее мы писали о том, где в России ожидаются температуры до +35 градусов.

Автор:
Александр Асташкин
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