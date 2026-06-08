Оранжевый уровень опасности и грозовые циклоны: где ждать экстремальную погоду уже на этой неделе

Лето в России набирает обороты, но погода в разных регионах страны готовит совершенно разные сценарии.
Москву накроет аномальная жара
Столичный регион окажется в эпицентре настоящего летнего зноя. По данным МЧС, с 7 по 10 июня воздух прогреется до +30…+31 градуса. Из-за высокой температуры в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
Жителям рекомендуют избегать длительного пребывания под солнцем, носить лёгкую светлую одежду, чаще пить воду и отказаться от использования открытого огня.
Урал готовится к серии дождевых ударов
Если москвичи будут спасаться от жары, то жители Свердловской области столкнутся с противоположной проблемой. Уже с 9 июня на Урал начнёт влиять очередной циклон.
Синоптики прогнозируют ежедневные дожди, грозы и усиление ветра. В Екатеринбурге температура останется комфортной — около +21…+22 градусов, однако практически каждый день ожидаются осадки, местами сильные. При грозах порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Красноярск начинает неделю с жары
В Красноярске самым жарким днём станет 8 июня. Воздух прогреется до +31 градуса. Однако долго наслаждаться сухой погодой не получится.
Уже со вторника в город придут дожди, которые будут периодически идти почти до конца рабочей недели. Несмотря на осадки, температура останется летней — от +23 до +25 градусов. К праздничным выходным погода вновь улучшится, а небо станет ясным.
Ранее мы писали о том, где в России ожидаются температуры до +35 градусов.