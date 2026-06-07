Лето включило максимальный режим: в России ожидаются температуры до +35 градусов

Метеорологи предупреждают: в ближайшие дни жара будет только усиливаться.

Начало июня принесёт в Россию по-настоящему летнюю погоду, а в некоторых регионах температура уже выходит далеко за пределы климатической нормы.

Красноярский край оказался в эпицентре зноя

Одним из главных лидеров по температурным показателям стал Красноярский край. Здесь уже фиксируются погодные рекорды.

Накануне в Байките воздух прогрелся до +31,6 градуса, что превысило прежний максимум, державшийся с 1956 года. Но это может оказаться лишь началом.

В ближайшие дни в центральных районах края и в Туруханском муниципальном округе ожидается экстремальная жара. Столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

В самом Красноярске также будет очень жарко — до +32 градусов, сообщает ИА "Метеоновости".

Западная Сибирь готовится к температурному скачку

Жаркая погода охватит и юг Западной Сибири. Здесь температура превысит климатическую норму сразу на 6-8 градусов.

С 6 по 8 июня в Алтайском крае прогнозируется аномальное тепло. В Барнауле воздух прогреется до +30…+33 градусов.

Следом жара распространится на Новосибирскую и Томскую области. В Новосибирске ожидается до +33 градусов, а в Томске столбики термометров приблизятся к отметке +30.

Москва готовится к возвращению тридцатиградусной жары

После относительно комфортной погоды жара доберётся и до столицы.

Уже в начале недели температура приблизится к +29 градусам, а начиная с 10 июня в Москве ожидается полноценная жара.

По прогнозам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, 10 июня воздух прогреется до +30 градусов, а 11 июня местами возможно повышение температуры до +32 градусов.

Петербург пока живёт по своему сценарию

В отличие от Москвы и Сибири, Санкт-Петербург пока остаётся в более мягком температурном режиме.

7 июня утром возможны кратковременные дожди, однако уже днём выглянет солнце, а температура достигнет +22 градусов. На следующий день потеплеет до +24.

Однако уже 9 июня в город вернутся осадки. Дожди могут продолжаться практически весь день.

Ранее мы писали о том, в какие регионы России в июне придёт холод.