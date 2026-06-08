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Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно

Опубликовано: 8 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно
Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно
Городовой ру
Когда хочется приготовить что-то сытное, ароматное и при этом недорогое.

Красная чечевица делает обычную капусту невероятно нежной и густой. В процессе приготовления она почти растворяется, превращая блюдо в насыщенное овощное рагу с богатым вкусом и аппетитным ароматом специй.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Мой дастархан вкусно и быстро".

Ингредиенты:

  • капуста — 600 г,
  • красная чечевица — 300 г,
  • лук — 1–2 шт.,
  • морковь — 1–2 шт.,
  • сладкий красный перец — 1 шт.,
  • томатная паста — 1 ст. л.,
  • чеснок — 2–3 зубчика,
  • укроп — 30 г,
  • соль — по вкусу,
  • паприка — 1 ч. л.,
  • хмели-сунели — 1 ч. л.,
  • смесь перцев — по вкусу.

Приготовление

Лук нарезаю небольшими кубиками. Морковь натираю на крупной тёрке. Сладкий перец нарезаю полосками или кубиками.

Капусту тонко шинкую, чеснок измельчаю, а чечевицу тщательно промываю под проточной водой.

Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно - image 1
Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно - image 1

В глубокой сковороде или казане разогреваю масло. Сначала обжариваю лук до мягкости примерно 3 минуты. Затем добавляю морковь и готовлю ещё несколько минут.

Следом отправляю в сковороду сладкий перец и перемешиваю. Добавляю нашинкованную капусту и тушу 7-10 минут, пока она немного не уменьшится в объёме.

После этого кладу томатную пасту, паприку, хмели-сунели, смесь перцев и соль. Хорошо перемешиваю и прогреваю всё вместе 1-2 минуты.

Всыпаю промытую красную чечевицу и вливаю горячую воду. Накрываю крышкой и готовлю на небольшом огне около 20-25 минут, периодически помешивая.

Если жидкости становится мало, подливаю ещё немного горячей воды. В самом конце добавляю измельчённый чеснок и мелко нарезанный укроп.

Перемешиваю и оставляю блюдо под крышкой ещё на 5-10 минут, чтобы вкусы полностью раскрылись.

Примерное время приготовления: 45 минут

Личный опыт

Я люблю подавать такую капусту со сметаной или натуральным йогуртом — вкус становится ещё нежнее.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежнейший паштет, который тает на языке.

Автор:
Александр Асташкин
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