Готовлю капусту только так: даже мясо больше не просят, а кастрюля пустеет мгновенно

Красная чечевица делает обычную капусту невероятно нежной и густой. В процессе приготовления она почти растворяется, превращая блюдо в насыщенное овощное рагу с богатым вкусом и аппетитным ароматом специй.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Мой дастархан вкусно и быстро".
Ингредиенты:
- капуста — 600 г,
- красная чечевица — 300 г,
- лук — 1–2 шт.,
- морковь — 1–2 шт.,
- сладкий красный перец — 1 шт.,
- томатная паста — 1 ст. л.,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- укроп — 30 г,
- соль — по вкусу,
- паприка — 1 ч. л.,
- хмели-сунели — 1 ч. л.,
- смесь перцев — по вкусу.
Приготовление
Лук нарезаю небольшими кубиками. Морковь натираю на крупной тёрке. Сладкий перец нарезаю полосками или кубиками.
Капусту тонко шинкую, чеснок измельчаю, а чечевицу тщательно промываю под проточной водой.
В глубокой сковороде или казане разогреваю масло. Сначала обжариваю лук до мягкости примерно 3 минуты. Затем добавляю морковь и готовлю ещё несколько минут.
Следом отправляю в сковороду сладкий перец и перемешиваю. Добавляю нашинкованную капусту и тушу 7-10 минут, пока она немного не уменьшится в объёме.
После этого кладу томатную пасту, паприку, хмели-сунели, смесь перцев и соль. Хорошо перемешиваю и прогреваю всё вместе 1-2 минуты.
Всыпаю промытую красную чечевицу и вливаю горячую воду. Накрываю крышкой и готовлю на небольшом огне около 20-25 минут, периодически помешивая.
Если жидкости становится мало, подливаю ещё немного горячей воды. В самом конце добавляю измельчённый чеснок и мелко нарезанный укроп.
Перемешиваю и оставляю блюдо под крышкой ещё на 5-10 минут, чтобы вкусы полностью раскрылись.
Примерное время приготовления: 45 минут
Личный опыт
Я люблю подавать такую капусту со сметаной или натуральным йогуртом — вкус становится ещё нежнее.
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