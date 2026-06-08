Синоптик пообещал плюс четыре к норме и штиль: Петербург греется под «барическим куполом» перед завтрашней грозой

Сегодня жителям Северной столицы повезло с погодой. Город оказался под защитой западного антициклона. Это значит, что весь день будет светить солнце, а дождей можно не бояться.
Температура поднялась на 3–4 градуса выше привычной нормы — на улице установится комфортное тепло.
Сколько градусов на термометре
Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в самом Петербурге воздух прогреется до +23…+25°. В Ленобласти местами будет еще жарче — до +26°.
Ветер дует с северо-запада, но он совсем слабый, так что прогулку он не испортит. Атмосферное давление в норме (761 мм рт. ст.), поэтому голова болеть не должна.
Пользуйтесь моментом: белые ночи
Сейчас в Петербурге самый разгар сезона Белых ночей. Такое сочетание тепла и светлых вечеров — редкость для нашего климата.
Это идеальное время, чтобы выбраться в парк или погулять по набережным. Обычно в это время года в Питере гораздо прохладнее и дождливее, так что сегодняшний день — настоящий подарок.
Завтра погода испортится
К сожалению, долго это тепло без «сюрпризов» не продержится. Уже во вторник характер погоды изменится. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.
Краткий прогноз на вторник:
- Ночью: +13…+15°.
- Днем: +24…+26°.
- Ожидаются грозы.
Несмотря на дождь, в городе останется очень тепло, даже душно. Если планируете дела на завтра, не забудьте взять с собой зонт. Но сегодня смело оставляйте его дома и наслаждайтесь солнцем!
Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург вернется летний зной.