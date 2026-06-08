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Синоптик пообещал плюс четыре к норме и штиль: Петербург греется под «барическим куполом» перед завтрашней грозой

Опубликовано: 8 июня 2026 09:27
 Проверено редакцией
Синоптик пообещал плюс четыре к норме и штиль: Петербург греется под «барическим куполом» перед завтрашней грозой
Синоптик пообещал плюс четыре к норме и штиль: Петербург греется под «барическим куполом» перед завтрашней грозой
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Сегодня город греется под влиянием барического гребня. 

Сегодня жителям Северной столицы повезло с погодой. Город оказался под защитой западного антициклона. Это значит, что весь день будет светить солнце, а дождей можно не бояться.

Температура поднялась на 3–4 градуса выше привычной нормы — на улице установится комфортное тепло.

Сколько градусов на термометре

Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус, в самом Петербурге воздух прогреется до +23…+25°. В Ленобласти местами будет еще жарче — до +26°.

Ветер дует с северо-запада, но он совсем слабый, так что прогулку он не испортит. Атмосферное давление в норме (761 мм рт. ст.), поэтому голова болеть не должна.

Пользуйтесь моментом: белые ночи

Сейчас в Петербурге самый разгар сезона Белых ночей. Такое сочетание тепла и светлых вечеров — редкость для нашего климата.

Это идеальное время, чтобы выбраться в парк или погулять по набережным. Обычно в это время года в Питере гораздо прохладнее и дождливее, так что сегодняшний день — настоящий подарок.

Завтра погода испортится

К сожалению, долго это тепло без «сюрпризов» не продержится. Уже во вторник характер погоды изменится. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы.

Краткий прогноз на вторник:

  • Ночью: +13…+15°.
  • Днем: +24…+26°.
  • Ожидаются грозы.

Несмотря на дождь, в городе останется очень тепло, даже душно. Если планируете дела на завтра, не забудьте взять с собой зонт. Но сегодня смело оставляйте его дома и наслаждайтесь солнцем!

Ранее «Городовой» рассказывал, когда в Петербург вернется летний зной.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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