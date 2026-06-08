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Оплата за дождь - только начало: самые странные налоги Швейцарии - россиянам понять будет сложно

Опубликовано: 8 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Оплата за дождь - только начало: самые странные налоги Швейцарии - россиянам понять будет сложно
Оплата за дождь - только начало: самые странные налоги Швейцарии - россиянам понять будет сложно
Legion-Media
Какие налоги должны платить жители Швейцарии

Швейцария привлекает многих туристов красивой природой, вкусной едой и роскошным уровнем жизни, из-за чего у них появляются мысли о переезде. После того как они переберутся в эту страну, возникают первые проблемы. Особое непонимание у россиян вызывают местные налоги. Иногда они кажутся максимально абсурдными, но коренные жители уже давно привыкли. Канал "Путешествия со смыслом" рассказал о самых странных налогах Швейцарии.

Налог на собственное жилье

Обычно собственная квартира или дом дают человеку больше свободы, ведь за жилье уже практически не приходится платить. В Швейцарии от вас не отстанут, даже если вы приобрели квартиру. Государство считает, что раз человек не снимает жилье, то он зарабатывает, из-за чего сумма облагается налогом.

"Швейцарцы называют это Eigenmietwert - «условная арендная стоимость». Сэкономленное = заработанное. Плати налог. Подруга купила квартиру в пригороде Цюриха. Рыночная аренда похожего жилья - около 2000 франков в месяц. Государство добавляет эту сумму к её годовому заработку и облагает налогом. Каждый год", - сообщает автор канала.

Налог на дождь

В Швейцарии существует налог на дождь, который подразумевает плату за воду, которая стекает по крыше дома в городскую канализацию. Чем больше дом, тем более крупным будет счет.

Налог на телевизор

Абсурд закона заключается в том, что платить за телевизор должны даже те швейцарцы, у которых его нет. Сейчас местные платят около 35 000 рублей в год. Отказаться от этого налога не получится.

Налог на брак

"В Швейцарии существует так называемый Heiratsstrafe - «штраф за брак». Из-за прогрессивной шкалы налогообложения два человека, которые расписались, платят в сумме больше налогов, чем если бы продолжали жить вместе без штампа в паспорте", - рассказал источник.

Из-за подобного налогообложения многие пары продолжают жить вместе без брака, так как этот вариант является для них более выгодным.

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Автор:
Полина Аксенова
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