Смородине весной – первым делом: 3 обязательных обработки кустарника – и ветки согнутся под тяжестью ягод
Смородине весной – первым делом: 3 обязательных обработки кустарника – и ветки согнутся под тяжестью ягод

Опубликовано: 3 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вот как и чем обработать смородину, чтобы она отблагодарила вас крупными ягодами

Урожай смородины зависит от того, как вы обработаете кустарник весной. Существуют проверенные схемы защиты растения от насекомых-вредителей. Успеете сделать все вовремя – и урожай вас только порадует. Поэтапной схемой обработки поделился опытный ученый-агроном Хромов Николай Владимирович.

До распускания почек

В первой половине апреля почки обычно еще спят. Это время важно использовать с пользой: необходимо уничтожить всех вредителей, которые прятались от морозов на кусте. К ним относятся споры грибков, яйца тли, почковый клещ.

Нагрейте воду до 70 °C, залейте в лейку и облейте кустарник сверху вниз. Не переживайте: растению вы не навредите, зато всех личинок гарантированно уничтожите.

А чтобы избавиться от всех патогенов на коре смородины, опрыскайте ее раствором медного купороса (1-3%) или бордоской жидкости.

Во время набухания почек

Когда почки лопаются и производят на свет конусообразные зеленые листочки, вредители тут же начинают просыпаться. В этот период необходимо воспользоваться биопрепаратами и инсектицидами широкого спектра действия от разнообразных вредителей. Опрыскивайте так, чтобы средство попало в каждую щель коры и на почки.

При этом высококонцентрированные химикаты под запретом, ведь вы рискуете обжечь нежную зелень.

При появлении цветочных кистей

Как только появились цветочные кисти, которые в ближайшее время распустятся, возрастает риск нашествия огневки, пилильщика и стеклянницы. Опрыскайте кустарник совместимыми друг с другом инсектицидами и фунгицидами.

Обрабатывайте и кустарник, и почву под ним – только так вы гарантированно уничтожите огневок и пилильщиков. Но если цветы уже раскрылись, обработки под запретом – в противном случае вы уничтожите пчел.

Автор:
Татьяна Идулбаева
