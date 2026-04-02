Сделайте так – и клещи разлюбят ваш участок: не химия и не пахучие цветы – вот чего членистоногие не жалуют

Клещи давно перестали обитать только в непроходимых лесах – сегодня они активно завоевывают и участки. Но химия и вызов специализированных служб – крайняя мера. Есть простые и эффективные способы, которые сделают ваш участок непривлекательным для клещей. О них рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Что нравится клещам

Клещи предпочитают запущенные участки с мусором, разбросанными досками, высокой, давно не кошенной травой, прошлогодней листвой и зарослями кустарников. Влажность и отсутствие прямых солнечных лучей – идеальные для них условия.

Поэтому основное, что нужно сделать – это прибраться на участке и избавиться от всех заболоченных мест.

1. Скосите траву

Максимальная высота травы – 5 см. Когда на участке коротко стриженный и хорошо освещаемый солнцем газон, клещи будут обходить его стороной, ведь иначе они перегреются и столкнутся со смертельно опасным обезвоживанием.

Не допускайте появления сорняков вдоль забора с внешней стороны участка. Именно по ним клещи попадают на вашу территорию из лесополосы и от соседей. По границе участка в пределах 1 м не должно расти вообще ничего, максимум – почвопокровные растения.

2. Выбросите весь хлам

Клещи чувствуют себя в безопасности и активно размножаются в темных, захламленных местах. Если у вас на участке навалена листва, раскиданы доски, повсюду валяются ветки после обрезок – паразиты никогда вас не покинут. Поэтому избавьтесь от всех растительных остатков и мусора, а для хранения дров используйте поддоны.

3. Организуйте дренаж

На вашем участке не должно быть застоя воды. Сырые заросшие низины – пятизвездочный отель и для комаров, и для клещей.

4. Не привлекайте птиц и ежей на участок

Бродячие животные, мыши, ежи – переносчики клещей. А если вы будете подкармливать птиц и оставлять пищу на почве, то на вашем участке размножатся мыши – и уже они будут разносить паразитов на огромные территории.

Также не забывайте, что всю рабочую одежду для садовых работ нельзя заносить домой. Держите ее в тамбуре или гараже в плотно закрытом полиэтиленовом пакете.

