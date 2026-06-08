Лица за камнем: в Гатчине открылась выставка о людях, которые полвека склеивали историю по кусочкам

Выставка посвящена не императорам, а реставраторам.

Гатчинскому дворцу исполняется 260 лет. Мы привыкли видеть его величественным и строгим. Но мало кто помнит, что еще несколько десятилетий назад внутри были лишь обгоревшие стены и груды битого кирпича.

Новая выставка во дворце посвящена не императорам, а тем, кто буквально по кусочкам склеил эту историю — реставраторам, сообщает Культура Петербурга.

Тридцать лет тишины

В 1944 году, когда Гатчину освободили, сотрудники музея вернулись домой. То, что они увидели, было катастрофой. Дворец горел несколько дней, перекрытия рухнули, уникальная лепнина превратилась в пыль.

Самое обидное, что восстанавливать его начали не сразу. Больше 30 лет замок стоял заброшенным. Одно время в нем даже располагалось секретное военно-морское училище.

И только в 1976 году в эти залы наконец вошли мастера с кистями и шпателями. Им предстояло совершить чудо.

Тень великих зодчих

Работа реставратора — это «труд-невидимка». Когда мы восхищаемся залом, мы вспоминаем имена великих архитекторов: Ринальди или Росси.

Но мы не видим тех, кто месяцами подбирал нужный оттенок позолоты или восстанавливал крошечный завиток на потолке.

Мастер-реставратор обязан забыть о своем «я». Он не имеет права на самовыражение. Его задача — почувствовать руку мастера, жившего два века назад, и полностью ей подчиниться. Это тихий подвиг, который длится десятилетиями.

Выбор: лечить или оставить шрам?

На выставке гостям предлагают необычный опыт. Можно заглянуть за строительные леса и увидеть «кухню» процесса. Реставрация — это всегда детектив. Мастера постоянно решают головоломки:

Как воссоздать утраченное, если не осталось фотографий?

Стоит ли закрашивать следы войны или их нужно оставить как память?

Где найти точно такой же мрамор, который использовали в XVIII веке?

Что покажут на выставке

Обычно в музеях показывают только идеальный результат. Здесь всё иначе. Вы увидите:

Черновики и технические чертежи;

Слепки, по которым отливали декор;

Мебель и графику, которые никогда раньше не выставлялись.

Большинство экспонатов — это «внутрянка» музея, то, что обычно скрыто от глаз туристов.

Почему это важно сейчас

Гатчинский дворец восстанавливают уже полвека. Одно поколение реставраторов сменяет другое. Эта выставка — способ сказать им «спасибо».

Без этих людей мы бы видели только серые стены, а не блеск императорской резиденции. Выставка продлится до 8 ноября.

Если будете в Гатчине, обязательно загляните на эту экспозицию. После неё на золоченые залы смотришь совсем другими глазами — понимаешь, сколько человеческого терпения вложено в каждый сантиметр.

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