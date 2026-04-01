Гнездо здоровенных злых ос – вызвать спецов или вырезать самому? Вот как истребить колонию – и не получить укус
Гнездо здоровенных злых ос – вызвать спецов или вырезать самому? Вот как истребить колонию – и не получить укус

Опубликовано: 1 апреля 2026 18:13
 Проверено редакцией
Как грамотно избавиться от осиного гнезда на участке

Агрессивный рой ос опасен для взрослых, детей и питомцев, поэтому если вы заметили на участке их гнездо, действовать нужно сразу же. Если у кого-то из вас аллергия на укусы ос или гнездо располагается в труднодоступном месте, оптимальный вариант – обратиться в службу дезинсекции. Но во многих случаях избавиться от гнезда можно и своими силами – об этом рассказал автор Дзен-канала «Сделай сам».

Полиэтиленовый мешок + кипяток

Если гнездо подвешено на потолке или ветке, резким движением поместите его в полиэтиленовый мешок и прочно завяжите горловину. Далее полученный мешок сожгите или залейте кипятком в закрытой емкости.

Инсектициды

Обратитесь в специализированный магазин, где продаются аэрозоли с насадкой-распылителем, которые можно использовать и с нескольких метров до гнезда. Аэрозоль должна быть на основе тетраметрина или циперметрина – они парализуют ос сразу же.

Дымовые шашки

Если гнездо расположено под полом или в дупле деревьев, воспользуйтесь серной или табачной шашкой. Зажгите ее и оставьте в помещении. Другой вариант – накройте гнездо колпаком из пленки и зажгите шашку.

Кипяток

Если осы обосновались в почве, залейте их крутым кипятком – не меньше 10 л. После этого нужно затыкать вход в «дом» камнем или засыпать цементом.

Особенности и нюансы

Днем приближаться к осиному гнезду опасно, поэтому избавляться от него нужно строго с 2 до 5 утра. В это время осы находятся внутри, а их реакция замедлена.

Обязательно наденьте плотную одежду с удлиненными рукавами. Защитите шею и лицо.

Перед проведением процедуры убедитесь, что ваши соседи предупреждены о запланированном.

Автор:
Татьяна Идулбаева
