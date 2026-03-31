Этот лесной эликсир – находка для вашего сада: и урожай в разы повысит – и вредителей отпугнет

Как использовать природный нектар для увеличения урожайности и защиты растений от насекомых-вредителей

Березовый сок – прозрачная вода со сладковатым привкусом, которую получают из зарубок в стволе березы. Собирают напиток обычно с конца марта и до середины апреля. В нем содержится масса питательных веществ, и пить его можно прямо после сбора, не отходя от дерева. Но этим варианты его применения не ограничиваются. Березовый сок обогащает растения полезными элементами, повышает их стрессоустойчивость и действует как стимулятор роста.

Автор Дзен-канала «Дачные истории» рассказал о 7 способах использовать березовый сок в огороде, чтобы получить еще больше урожая.

1. Замачивание семян

Свежий березовый сок повысит всхожесть семян. Разбавьте его водой в соотношении 1:3 и замочите семена тыквенных или бобовых культур на 6-24 часа. После замачивания промойте семена обычной водой – избыток сахаров для них неполезен.

2. Внекорневая подкормка комнатных растений

Разведите свежий сок в соотношении 1:10 и полейте растения. Другой вариант – заквасить сок в течение 3-5 дней при комнатной температуре и развести с водой в соотношении 1:5.

3. Полив рассады

Разбавьте березовый сок водой в соотношении 1:2 и полейте окрепшую рассаду цветов, овощей или ягод. Оптимальный вариант – однократно полить растения перед пересадкой в открытый грунт. Но и увлекаться не стоит, ведь избыток сока рискует закислить почву.

4. Опрыскивание кустарников

Если сок слегка побродил (в нем различима серебристая муть), опрыскайте им плодовые деревья и ягодные кустарники. Предварительно разбавьте его водой в соотношении 1:2. После такой обработки растениям будет легче пережить возвратные заморозки и похолодания.

5. Привлечение бабочек и пчел

Насекомые-опылители пьют сок из трещин на стволах берез, поэтому собранный нектар послужит отличной приманкой. Разведите его водой в соотношении 1:2 и опрыскайте цветущие растения.

6. Борьба с насекомыми-вредителями

Разведите сок с водой, перелейте его в несколько емкостей и расставьте их в саду. Запах сока привлечет златоглазок и божьих коровок – а они начнут уничтожать тлю.

7. Компостирование

Добавьте 1 л березового сока в компост, и ферментация в нем ускорится. Микроорганизмы, получив сахар, будут работать активнее. Слишком много сока добавлять в компост не следует, иначе вы запустите процессы брожения.

