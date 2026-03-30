В апреле пионам – важнее кислорода: продуманная система из 3-х подкормок – и роскошное цветение не за горами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В апреле пионам – важнее кислорода: продуманная система из 3-х подкормок – и роскошное цветение не за горами

Опубликовано: 30 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкормить пионы в апреле для их здоровья и пышного цветения

Пионам нужно море питательных веществ, ведь у них мощные листья и огромное количество бутонов. Корневая система взрослого куста уходит глубоко в почву, поэтому подкормки в апреле крайне важны. Ученый-агроном Хромов Николай Владимирович рассказал, чем «угостить» пионы после схода снега, чтобы добиться пышного цветения.

После схода снега

Первую подкормку следует провести сразу после схода снега. В этот период почва увлажнена, и ростки только начинают проклевываться. Чтобы запустить рост и укрепить корни, подкормите пионы азотом и фосфором.

Для этого разбросайте вокруг куста два сухих удобрения – мочевину (10 г) и суперфосфат (15 г). Слегка заделайте их в почву во время рыхления. Удобрения не должны затрагивать центральные побеги.

В период активного роста стеблей

Через пару недель подкормите пионы комплексным минеральным удобрением наподобие нитроаммофоски – 20 г на куст. В такой подкормке одинаковое содержание азота, фосфора и калия, что поможет кусту активно наращивать зеленую массу.

В период бутонизации

В это время пионам крайне нужны калий и фосфор – от этих элементов зависит формирование бутонов и прочность цветоносов. Подойдет специальное удобрение для цветущих растений. Бутонов станет больше, и закладываться они будут по всему кусту равномерно. Также такие удобрения продлевают цветение и повышают стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем накрыть почву, чтобы навсегда избавиться от сорняков.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏
😹
🙀 3
😿
Поделитесь новостью