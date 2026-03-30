В апреле пионам – важнее кислорода: продуманная система из 3-х подкормок – и роскошное цветение не за горами

Чем подкормить пионы в апреле для их здоровья и пышного цветения

Пионам нужно море питательных веществ, ведь у них мощные листья и огромное количество бутонов. Корневая система взрослого куста уходит глубоко в почву, поэтому подкормки в апреле крайне важны. Ученый-агроном Хромов Николай Владимирович рассказал, чем «угостить» пионы после схода снега, чтобы добиться пышного цветения.

После схода снега

Первую подкормку следует провести сразу после схода снега. В этот период почва увлажнена, и ростки только начинают проклевываться. Чтобы запустить рост и укрепить корни, подкормите пионы азотом и фосфором.

Для этого разбросайте вокруг куста два сухих удобрения – мочевину (10 г) и суперфосфат (15 г). Слегка заделайте их в почву во время рыхления. Удобрения не должны затрагивать центральные побеги.

В период активного роста стеблей

Через пару недель подкормите пионы комплексным минеральным удобрением наподобие нитроаммофоски – 20 г на куст. В такой подкормке одинаковое содержание азота, фосфора и калия, что поможет кусту активно наращивать зеленую массу.

В период бутонизации

В это время пионам крайне нужны калий и фосфор – от этих элементов зависит формирование бутонов и прочность цветоносов. Подойдет специальное удобрение для цветущих растений. Бутонов станет больше, и закладываться они будут по всему кусту равномерно. Также такие удобрения продлевают цветение и повышают стрессоустойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

