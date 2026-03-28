Накройте почву этим – и не пробьется даже пырей: все лето – никакой позы «согнувшись в коленях»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Простая, но до чего вкусная: закуска из селёдки и трёх ингредиентов за 5 минут Полезное
Не повторяйте чужих ошибок: 5 худших мест в поезде, о которых молчат кассиры и проводники Полезное
Это блюдо в 50-х подавали в высших кругах: шикарный салат "Министерский" Полезное
Город, который на год старше Москвы: родина самого неприступного кремля в России - где находится, что посмотреть Полезное
В 2026 году сажаю 1 сорт – и все соседи одарены кабачками: плоды до 1 кг, мякоть плотная, а кожица нежная Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Накройте почву этим – и не пробьется даже пырей: все лето – никакой позы «согнувшись в коленях»

Опубликовано: 28 марта 2026 18:13
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем накрыть почву, чтобы не допустить появления сорняков

Сорняки растут гораздо быстрее культурных растений, но «война на истощение» с тяпками и плоскорезами неэффективна. Однако есть простой способ не допустить появления сорняков в принципе. Речь идет об укрытии земли. Главное – знать, чем можно укрывать почву, чтобы не допустить парникового эффекта и не «задушить» корни культурных растений.

Все особенности и секреты антисорнякового слоя раскрыл автор Дзен-канала «Сделай сам».

Чем укрыть почву: рецепт эффективного «слоеного пирога»

Предлагаемое антисорняковое покрытие включает два слоя. Первый – картон, с которого нужно снять весь скотч и наклейки. Через его плотный слой не пройдут даже мощные сорняки. Свет картон не проводит, однако хорошо пропускает воздух и удерживает влагу. Когда пройдет дождь, картон размягчится и станет тяжелым – ни один сорняк не сможет его пробить. После разложения его начнут поедать дождевые черви, которые будут активно рыхлить почву.

Второй слой – органическая мульча 5-10 см. Можно использовать перепревшие опилки, сено, солому, опавшие листья или скошенные сидераты. Такая органика выполняет сразу две задачи – она выглядит красиво и защищает картон от ветра и солнца.

Такой слой следует закладывать тогда, когда вы готовите грядки к посеву или сразу после того, как посадили культурные растения. Укройте картоном и мульчей все пространство между растениями – и с этого времени прополка не понадобится.

Особенности и нюансы

Если ваша почва тяжелая и глинистая, перед укладкой укрытия сделайте дренаж или аккуратно взрыхлите вилами верхний слой почвы. Это предотвратит застой воды, который приводит к загниванию корней культурных растений.

Некоторые дачники используют агроволокно или спанбонд. У такого подхода есть недостатки: под материалами почва начинает перегреваться, что в долгосрочной перспективе ухудшает ее структуру.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью