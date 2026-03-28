Накройте почву этим – и не пробьется даже пырей: все лето – никакой позы «согнувшись в коленях»

Сорняки растут гораздо быстрее культурных растений, но «война на истощение» с тяпками и плоскорезами неэффективна. Однако есть простой способ не допустить появления сорняков в принципе. Речь идет об укрытии земли. Главное – знать, чем можно укрывать почву, чтобы не допустить парникового эффекта и не «задушить» корни культурных растений.
Все особенности и секреты антисорнякового слоя раскрыл автор Дзен-канала «Сделай сам».
Чем укрыть почву: рецепт эффективного «слоеного пирога»
Предлагаемое антисорняковое покрытие включает два слоя. Первый – картон, с которого нужно снять весь скотч и наклейки. Через его плотный слой не пройдут даже мощные сорняки. Свет картон не проводит, однако хорошо пропускает воздух и удерживает влагу. Когда пройдет дождь, картон размягчится и станет тяжелым – ни один сорняк не сможет его пробить. После разложения его начнут поедать дождевые черви, которые будут активно рыхлить почву.
Второй слой – органическая мульча 5-10 см. Можно использовать перепревшие опилки, сено, солому, опавшие листья или скошенные сидераты. Такая органика выполняет сразу две задачи – она выглядит красиво и защищает картон от ветра и солнца.
Такой слой следует закладывать тогда, когда вы готовите грядки к посеву или сразу после того, как посадили культурные растения. Укройте картоном и мульчей все пространство между растениями – и с этого времени прополка не понадобится.
Особенности и нюансы
Если ваша почва тяжелая и глинистая, перед укладкой укрытия сделайте дренаж или аккуратно взрыхлите вилами верхний слой почвы. Это предотвратит застой воды, который приводит к загниванию корней культурных растений.
Некоторые дачники используют агроволокно или спанбонд. У такого подхода есть недостатки: под материалами почва начинает перегреваться, что в долгосрочной перспективе ухудшает ее структуру.
