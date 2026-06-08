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С 1 июня парковаться как раньше уже нельзя: вот кого ждут огромные штрафы

Опубликовано: 8 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
С 1 июня парковаться как раньше уже нельзя: вот кого ждут огромные штрафы
С 1 июня парковаться как раньше уже нельзя: вот кого ждут огромные штрафы
Legion-Media
Для владельцев авто с 1 июня начали действовать новые правила парковки.

Изменения связаны с обновлёнными нормами пожарной безопасности, сообщает портал 110km.

За неправильную парковку — штраф до 50 тысяч рублей

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные машины теперь должны парковаться только на специально оборудованных местах. Если машина окажется припаркована с нарушением, владельцу может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Для организаций суммы наказаний ещё серьёзнее — до 2 миллионов рублей.

Для электрокаров выделят отдельные зоны

Теперь на подземных парковках должны появиться специальные секции для электромобилей и гибридов. Такие зоны должны оснащаться дополнительными средствами пожарной безопасности.

При этом количество мест ограничат десятью. Между зонами должны использоваться специальные огнестойкие конструкции, а рядом обязательно наличие систем пожаротушения. Даже если на парковке отсутствуют зарядные станции, требования всё равно остаются обязательными.

Владельцев автомобилей на газу ждёт запрет

Самое серьёзное изменение касается автомобилей с газобаллонным оборудованием. Новые нормы запрещают парковать на длительный срок такие машины на подземных стоянках.

Фактически владельцам придётся искать наземные парковочные места.

Что это значит для водителей

Эксперты отмечают, что главная цель нововведений — повышение уровня пожарной безопасности. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Толкачёв назвал новую меру логичной.

"Введение более строгих правил, особенно для подземных паркингов, где вентиляция ограничена, а эвакуация сложнее, представляется логичным шагом", — заявил он.

При этом эксперт отметил, что провести реконструкцию подземных паркингов в старых жилых комплексах будет затруднительно.

"Это может привести к тому, что парковка электромобилей на таких объектах окажется фактически запрещена", — добавил он.

Ранее мы писали о том, что владельцев дач предупредили о неожиданных запретах.

Автор:
Александр Асташкин
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