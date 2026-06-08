Городовой / Новости Петербурга / Бензин обгоняет инфляцию в два раза: поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где великие князья пололи грядки? Узнаем секреты императорских садовников на прогулке по Александрии 12 июня Новости Петербурга
Им повезет во всех делах: для кого 10 июня станет счастливым днем - гороскоп для двух знаков Зодиака Полезное
Что скрывал забор на Вознесенском? Пушкинский джаз в секретном саду и ИИ на сцене Мариинки Новости Петербурга
Народные приметы на 9 июня — Иоаннов день: старинное поверье, которое сулит счастье и деньги Полезное
Ржавые листья спасут от болезней томаты и капусту: настоящий целебный эликсир — результат поразит даже скептиков Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Бензин обгоняет инфляцию в два раза: поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей

Опубликовано: 8 июня 2026 10:27
 Проверено редакцией
Бензин обгоняет инфляцию в два раза: поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей
Бензин обгоняет инфляцию в два раза: поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online
В месяц житель Петербурга может приобрести более 1,5 тыс. литров бензина марки АИ-92.

Заправить полный бак в Петербурге — задача не из дешевых, но, как выяснилось, жителям других городов приходится еще сложнее.

Северная столица официально попала в десятку регионов с самым доступным топливом, сообщают РИА Новости.

Сколько литров «влезет» в зарплату?

На среднюю зарплату петербуржец может купить больше 1500 литров 92-го бензина. Это хороший результат. Для сравнения: в среднем по России этот показатель едва дотягивает до 1400 литров.

Конечно, Москва и северные края (Ямал, Чукотка) все еще впереди — там зарплаты позволяют залить в бак более 2000 литров.

А вот на Северном Кавказе ситуация грустная: из-за низких доходов люди могут позволить себе в два-три раза меньше топлива, чем мы.

Цены растут быстрее, чем мы ожидали

Цифры в чеках за год изменились ощутимо. К весне 2026 года бензин в России подорожал в среднем на 12,5%. Самое обидное здесь то, что цены на заправках растут в два раза быстрее, чем общая инфляция в стране.

Разброс цен по России просто огромный:

  • Дешевле всего заправляться в Челябинской области (чуть меньше 60 рублей).
  • Дороже всего — на Магадане, где литр стоит почти 80 рублей.

Почему бензин дорожает?

Специалисты выделяют три главные причины. Во-первых, это сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Когда завод закрывается на профилактику, топлива на рынке становится меньше.

Во-вторых, инфляция тянет за собой расходы на логистику и обслуживание АЗС.

В-третьих, мировые цены на нефть всё равно продолжают влиять на наш внутренний рынок, как бы мы ни старались от них отгородиться.

«Больше 20 литров не наливать»

Недавно петербуржцы столкнулись со странным явлением: некоторые частные заправки начали ограничивать продажу бензина. Где-то давали не больше 20 литров в одни руки, где-то — до 50, пишет "ДП".

Причина не в дефиците нефти, а в логистике. Топливо из центральной России и Беларуси стало ехать дольше. Железные дороги перегружены, цепочки поставок ломаются, и бензовозы просто не успевают вовремя довезти горючее до баков.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге лицо заменит «Подорожник».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью