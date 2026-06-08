Бензин обгоняет инфляцию в два раза: поможет ли Петербургу статус лидера заправиться без очередей

В месяц житель Петербурга может приобрести более 1,5 тыс. литров бензина марки АИ-92.

Заправить полный бак в Петербурге — задача не из дешевых, но, как выяснилось, жителям других городов приходится еще сложнее.

Северная столица официально попала в десятку регионов с самым доступным топливом, сообщают РИА Новости.

Сколько литров «влезет» в зарплату?

На среднюю зарплату петербуржец может купить больше 1500 литров 92-го бензина. Это хороший результат. Для сравнения: в среднем по России этот показатель едва дотягивает до 1400 литров.

Конечно, Москва и северные края (Ямал, Чукотка) все еще впереди — там зарплаты позволяют залить в бак более 2000 литров.

А вот на Северном Кавказе ситуация грустная: из-за низких доходов люди могут позволить себе в два-три раза меньше топлива, чем мы.

Цены растут быстрее, чем мы ожидали

Цифры в чеках за год изменились ощутимо. К весне 2026 года бензин в России подорожал в среднем на 12,5%. Самое обидное здесь то, что цены на заправках растут в два раза быстрее, чем общая инфляция в стране.

Разброс цен по России просто огромный:

Дешевле всего заправляться в Челябинской области (чуть меньше 60 рублей).

заправляться в Челябинской области (чуть меньше 60 рублей). Дороже всего — на Магадане, где литр стоит почти 80 рублей.

Почему бензин дорожает?

Специалисты выделяют три главные причины. Во-первых, это сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. Когда завод закрывается на профилактику, топлива на рынке становится меньше.

Во-вторых, инфляция тянет за собой расходы на логистику и обслуживание АЗС.

В-третьих, мировые цены на нефть всё равно продолжают влиять на наш внутренний рынок, как бы мы ни старались от них отгородиться.

«Больше 20 литров не наливать»

Недавно петербуржцы столкнулись со странным явлением: некоторые частные заправки начали ограничивать продажу бензина. Где-то давали не больше 20 литров в одни руки, где-то — до 50, пишет "ДП".

Причина не в дефиците нефти, а в логистике. Топливо из центральной России и Беларуси стало ехать дольше. Железные дороги перегружены, цепочки поставок ломаются, и бензовозы просто не успевают вовремя довезти горючее до баков.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге лицо заменит «Подорожник».