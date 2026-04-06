Розам для пробуждения - обязательно: 10 г в воду - и сухой побег оживет на глазах, главная подкормка сезона

Первая и важная подкормка для розы

Розы, как правило, не требуют сложного ухода, поскольку существуют сорта, адаптированные под различные типы почв и климатические условия. Это значительно упрощает подбор подходящего растения для вашего сада. Однако, чтобы розы дольше радовали садоводов обильным цветением, правильное удобрение играет ключевую роль.

Идеальное время для весенней подкормки роз

Первая весенняя подкормка (апрель-май) стимулирует пробуждение растений после зимней спячки и способствует активному росту молодых побегов. График ее напрямую связан с их видовыми характеристиками и фазой вегетации. Хотя конкретные временные рамки могут незначительно меняться под влиянием климата, считает агроном и автор блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова.

Начинать подкармливать розы весной следует только после наступления устойчивой и теплой погоды, когда температура воздуха достигнет отметки в +15 градусов. Это связано с тем, что именно при такой температуре почва достаточно прогревается, чтобы корневая система роз начала активно функционировать и усваивать питательные вещества. В холодной земле удобрения остаются невостребованными.

Первое удобрение для роз

Превосходным выбором на данном этапе может стать раствор мочевины, который вносится в грунт сразу после проведения весенней обрезки. Для приготовления концентрата необходимо растворить 10 граммов вещества в 10 литрах воды, тщательно перемешивая. Этим раствором необходимо поливать розы под корень, используя примерно три литра на каждый куст.

Личный опыт дачника

"Мочевина весной крайне необходима розам. Готовлю на ее основе питательный раствор, который вношу под корень после обрезки. Растения благодарят активным ростом и пышным цветением", - сообщила Александра из Нижнего Новгорода.

