2 ведра мусора — и ледяная земля в теплице прогрелась до +20 за выходные: хитрый трюк от дачника со стажем

Дачник со стажем рассказал, как утеплить ледяную землю в теплице без дорогостоящих средств и спецустройств

Ранняя весна - коварное время, когда солнце изо всех сил прогревает днем теплицу, но земля еще ледяная. Обрадовавшийся теплу дачник высаживает в холодный грунт рассаду, которая, увы, не выживает в таких условиях. Между тем не стоит откладывать высадку рассады, поскольку согреть землю в теплице можно буквально за пару дней. И никакие обогревательные приборы или дорогие средства вам не понадобятся. Секретом утепления земли в теплице делится автор дзен-канала "Твоя Дача".

Опытные дачники уже много десятилетий пользуются так называемым биотопливом, представляющим собой органику. Органические остатки при разложении выделяют кучу тепла, прогревают почву до 20-30 градусов и держат тепло неделями. А самое приятное, что и покупать ничего не надо - все нужное буквально валяется под ногами.

Приготовить средство для прогрева тепличной почвы можно так:

Соберите в 2 ведра навоз, компост, бытовой органический мусор, опилки, опавшие листья, овощные очистки, кофейную гущу и прочие "отходы". Снимите с грядки верхний плодородный слой около 20 см. Вывалите содержимое ведер на "дно" слоем 15-20 см, разровняйте, слегка уплотните и пролейте теплой водой. Верните сверху плодородную землю, выровняйте и еще раз полейте. Накройте грядку прозрачной пленкой и плотно закройте теплицу.

Уже через сутки вы ощутите, что от земли начинает исходить приятное тепло, а уже на следующий день вы не узнаете грядку - она будет рыхлая, теплая, рассыпчатая, как-будто сейчас не начало апреля, а середина лета. Вы можете даже проверить ее термометром: при соблюдении всех условий градусник покажет более +20 градусов, даже если температура воздуха ночью все еще около нуля градусов.

Ранее "Городовой" рассказывал, как вырастить очень сладкую смородину: 3 ложки "порошка" под куст — и ягод видимо-невидимо, хоть птицам оставляй.