Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже Полезное
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
Ошибки при зарядке смартфона, которые делают все: вот как вы убиваете батарейку на телефоне

Опубликовано: 6 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Правильная зарядка — ключ к долгой жизни смартфона.

Базовые ошибки в процессе зарядки постепенно «убивают» аккумулятор телефона. Автор Дзен-канала "Технотека" рассказал о пяти распространённых ошибках при зарядке.

Разрядка "в ноль" — устаревший миф

Многие до сих пор уверены, что телефон нужно разряжать до 0%. Это правило пришло из эпохи старых аккумуляторов, но к современным литий-ионным батареям это не имеет отношения. Регулярная полная разрядка ускоряет износ. Оптимальный диапазон — от 30% до 90-95%. Полный цикл 0-100 допустим лишь изредка — для калибровки.

Повреждённые кабели — скрытая угроза

Потрёпанный провод — это не просто неудобство. Он может давать нестабильный ток, перегревать устройство и сокращать срок службы батареи. Экономия на кабеле часто оборачивается дорогим ремонтом.

Случайные зарядки — риск для аккумулятора

Неоригинальные адаптеры — не всегда зло, но использовать стоит только проверенные бренды. Дешёвые зарядки могут подавать неправильное напряжение, а это напрямую влияет на деградацию батареи.

Зарядка "под подушкой" — опасная привычка

Ткань удерживает тепло, а смартфон при зарядке и так нагревается. В результате температура может подняться до критической. Это ускоряет износ аккумулятора и в редких случаях может привести к серьёзным последствиям.

Использование во время зарядки

Игры, видео и даже активный серфинг во время зарядки создают двойную нагрузку. Устройство одновременно потребляет и получает энергию, перегревается и быстрее теряет ёмкость.

Ранее мы писали о том, что будет, если постоянно заряжать смартфон на 100%.

Автор:
Александр Асташкин
