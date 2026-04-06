Ошибки при зарядке смартфона, которые делают все: вот как вы убиваете батарейку на телефоне

Базовые ошибки в процессе зарядки постепенно «убивают» аккумулятор телефона.
Разрядка "в ноль" — устаревший миф
Многие до сих пор уверены, что телефон нужно разряжать до 0%. Это правило пришло из эпохи старых аккумуляторов, но к современным литий-ионным батареям это не имеет отношения. Регулярная полная разрядка ускоряет износ. Оптимальный диапазон — от 30% до 90-95%. Полный цикл 0-100 допустим лишь изредка — для калибровки.
Повреждённые кабели — скрытая угроза
Потрёпанный провод — это не просто неудобство. Он может давать нестабильный ток, перегревать устройство и сокращать срок службы батареи. Экономия на кабеле часто оборачивается дорогим ремонтом.
Случайные зарядки — риск для аккумулятора
Неоригинальные адаптеры — не всегда зло, но использовать стоит только проверенные бренды. Дешёвые зарядки могут подавать неправильное напряжение, а это напрямую влияет на деградацию батареи.
Зарядка "под подушкой" — опасная привычка
Ткань удерживает тепло, а смартфон при зарядке и так нагревается. В результате температура может подняться до критической. Это ускоряет износ аккумулятора и в редких случаях может привести к серьёзным последствиям.
Использование во время зарядки
Игры, видео и даже активный серфинг во время зарядки создают двойную нагрузку. Устройство одновременно потребляет и получает энергию, перегревается и быстрее теряет ёмкость.
