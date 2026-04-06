Дрожжи в 45 раз сверх нормы: какой творог не стоит покупать в Петербурге
Дрожжи в 45 раз сверх нормы: какой творог не стоит покупать в Петербурге

Опубликовано: 6 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Дрожжи в 45 раз сверх нормы: какой творог не стоит покупать в Петербурге
Дрожжи в 45 раз сверх нормы: какой творог не стоит покупать в Петербурге
Global Look Press / Elena Mayorova
Проблемы нашли у производителей из разных регионов.

Общественная организация потребителей «Общественный контроль» в Санкт-Петербурге протестировала 13 видов творога из местных супермаркетов. Девять проб не прошли проверку по показателям безопасности и качества.

Несоответствия выявили у ряда брендов, включая «Молочные кружева», «Хуторок», «Старорусское молоко» и «Молочную ферму».

В некоторых образцах дрожжи превышали норму в 24–45 раз, а содержание белка было ниже допустимого, в других — жир оказался значительно завышенным.

Основные нарушения

Эксперты связывают низкий белок с избытком влаги в продукте. Также в отдельных пробах нашли бактерии кишечной палочки. Проблемы касались производителей как из Петербурга, так и других регионов.

Компании получили предостережения, штрафы, аннулирование документов на продукцию и предписание исправить недочёты.

Автор:
Юлия Аликова
