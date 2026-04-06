Почему кошка смотрит в стену: Мистика или наука - учёные наконец дали ответ

Содержание кошек - занятие непростое. Питомцы это необычные, нередко капризные, полные загадок. Над некоторыми до сих пор размышляют учёные и хозяева котов.

Например, сложно понять, почему кошка может часами смотреть в одну точку на стене. Что там видят питомцы, и стоит ли переживать в этом случае хозяевам, рассказывают на портале Men Today.

Наверняка те, у кого есть кошки, замечали, что нередко животные останавливают свой взгляд на стене и могут сидеть так часами, уставившись в одну точку. С таким поведением связаны различные гипотезы. Некоторые уверены, что кошки видят привидений или что-то ещё не от этого мира. Хозяев такое поведение питомца может даже напугать.

Но в большинстве случаев не стоит переживать, когда кот смотрит в одну точку. Учёные рассказывают, почему так может происходить.

Первый вариант касается острого слуха питомцев. Уши котов устроены особенным образом - к ним подходит огромное количество мышц, они могут улавливать звуки, недоступные человеку. Вполне возможно, что кошка могла слышать какие-то шорохи за стеной, например, звуки из соседней квартиры или даже потрескивание клея под обоями.

А так как кошки по природе охотники, их инстинкт говорит о необходимости затаиться, выжидая добычу. Именно это и делает питомец, глядя часами в стену.

Вторая версия построена ещё на одной особенности кошек. У них очень чуткое зрение. Питомцы могут видеть движение микроскопических частиц пыли в воздухе или крохотное насекомое, которое человек и не заметит. Увлёкшись, питомец может наблюдать за, казалось бы, пустой стеной часами.

Последний вариант крайне редок, но его тоже не стоит списывать со счетов. Кошки могут часами сидеть, глядя в одну точку при проблемах со здоровьем. Если при этом питомец в целом вялый, не хочет играть, отказывается от еды или воды, то его стоит показать специалисту.

Но если животное просто периодически "залипает" в стену, но при этом в остальных ситуациях ведёт себя обычно, ест, играет, проявляет активность, радо ласкам от хозяина, то повода для беспокойства, вероятно, нет.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, почему кошка может облизывать руки хозяина.