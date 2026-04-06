Секрет полиции против телефонных разводов: удар по сетям аферистов

Хотя мошенники используют множество уловок, наиболее действенным методом защиты граждан от них остается уничтожение технических сетей, которые преступники строят для звонков жертвам, сообщил замначальника Первого отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Александр Гудков.
Гудков в беседе с "РИА Новости" отметил, что для борьбы с аферистами необходимо максимально ограничить их контакт с потенциальными жертвами и заблокировать оперативный вывод украденных денег.
Основной упор полиции следует делать на узлы связи для массовых обзвонов россиян и механизмы перевода средств.
Недавно закрытый такой узел в Московском районе Петербурга привел к снижению числа случаев телефонного мошенничества в России на 3%.
Следователь пояснил, что схемы обмана варьируются — от банальных объявлений о продаже товаров или услуг до хитроумных операций с банковскими счетами, криптовалютой и специальной инфраструктурой.
По его словам, никто не застрахован от мошенников, поскольку они играют на человеческих слабостях: стремлении спасти родных, содействовать правоохранителям или легко разбогатеть.