Лунный календарь на 7-8 апреля: что разрешено делать дачникам в эти дни - ограничений очень много

В апреле дачники начинают проводить на участке основные работы по посадкам и посевам культур, обрезке деревьев и кустарников, уборке. Но при каких-либо действиях важно пользоваться Лунным календарем, что повысит шансы на успех.
Почему Лунный календарь важен
Было зафиксировано, что гравитация Луны оказывает влияние на движение соков в растениях. Если высадить культуры в удачные дни, то вероятность хорошего цветения, большой урожайности выше, чем в остальные периоды времени. Также Лунный календарь помогает структурировать работу, правильно распределять нагрузку.
Какие работы можно проводить с 7 по 8 апреля
В эти дни Растущая Луна находится во Льве, который является неплодородным знаком. Период отлично подходит для подготовки грядок к посеву. Их можно полоть, рыхлить, готовить борозды. Также разрешается убирать мусор.
Дни подойдут для посева газонной травы. При правильной подготовке почвы она покажет хорошие всходы и быстрый рост. Но с другими растениями обстоит иная ситуация.
Что нельзя делать
7-8 апреля запрещается сеять овощные, цветочные культуры, а также пересаживать кустарники, деревья. Нельзя пасынковать растения, поливать и подкармливать. Считается, что такие действия не принесут благоприятного результата.
Лучше подождать 9-10 апреля, когда Растущая Луна будет находиться в Деве.
