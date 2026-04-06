Лунный календарь на 7-8 апреля: что разрешено делать дачникам в эти дни - ограничений очень много
Лунный календарь на 7-8 апреля: что разрешено делать дачникам в эти дни - ограничений очень много

Опубликовано: 6 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Лунный календарь подскажет, какие работы пора проводить на участке

В апреле дачники начинают проводить на участке основные работы по посадкам и посевам культур, обрезке деревьев и кустарников, уборке. Но при каких-либо действиях важно пользоваться Лунным календарем, что повысит шансы на успех.

Почему Лунный календарь важен

Было зафиксировано, что гравитация Луны оказывает влияние на движение соков в растениях. Если высадить культуры в удачные дни, то вероятность хорошего цветения, большой урожайности выше, чем в остальные периоды времени. Также Лунный календарь помогает структурировать работу, правильно распределять нагрузку.

Какие работы можно проводить с 7 по 8 апреля

В эти дни Растущая Луна находится во Льве, который является неплодородным знаком. Период отлично подходит для подготовки грядок к посеву. Их можно полоть, рыхлить, готовить борозды. Также разрешается убирать мусор.

Дни подойдут для посева газонной травы. При правильной подготовке почвы она покажет хорошие всходы и быстрый рост. Но с другими растениями обстоит иная ситуация.

Что нельзя делать

7-8 апреля запрещается сеять овощные, цветочные культуры, а также пересаживать кустарники, деревья. Нельзя пасынковать растения, поливать и подкармливать. Считается, что такие действия не принесут благоприятного результата.

Лучше подождать 9-10 апреля, когда Растущая Луна будет находиться в Деве.

Ранее портал «Городовой» рассказал, как подкармливать тюльпаны в апреле.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
