Куда пропадают снегири летом и почему возвращаются зимой?

Где птицы проводят лето и почему заметны только зимой

Многие привыкли считать красногрудого снегиря живым символом морозов и сугробов. На самом деле эти птицы никуда не исчезают летом, а просто ведут себя скрытно и меняют места обитания.

Автор канала "ЦИФРОХАЙП" рассказал, где снегири проводят теплое время года и почему возвращаются к людям только с холодами.

На самом деле снегирь - птица оседлая. То есть он не улетает в теплые края. Только в самых суровых северных районах, где зимой совсем нет еды, снегири могут откочевать чуть южнее. В средней полосе, например в Подмосковье, они живут круглый год. Просто мы их не замечаем.

Почему же тогда кажется, что они исчезают?

Секрет - в окрасе и поведении. Ярко-огненная грудка - это только у самцов. Самки скромные, серо-коричневые. Летом, среди зеленых листьев, их очень легко не узнать и принять за других птиц.

А еще снегири любят тишину. С весны до августа они уходят в глухие хвойные леса, вьют гнезда и выводят птенцов. В это время они к людям не суются.

Ближе к осени вся стая начинает кочевать поближе к городам и селам. Там проще найти корм - семена, ягоды, и даже воздух чуть теплее, чем в лесу. Зимой они ведут себя степенно: сидят на рябине, выклевывают из ягод семечки, а мякоть бросают.

Если хотите их подкормить, насыпьте сырых семечек, сухофруктов, овсяных хлопьев или ягод калины. Главное - без соли и жареного.

Так что снегири никуда не улетают. Они просто меняют «прописку» на лето, а зимой возвращаются за легкой едой.

Ранее портал "Городовой" сообщал об опасных растениях, которые могут быть на даче.