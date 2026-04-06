Имя Сергей - мост между эпохами: что оно значит и как влияет на судьбу?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Праздничная закуска "Ромашка", которая радует и вкусом, и красотой подачи: печень превращается в шедевр Полезное
5,7 триллиона за два месяца: промышленность Петербурга в плюсе Город
1 отход - и смородина вяжет ягоды размером с черешню: не урожай, а десерт - слаще сахара Полезное
2 подкормки в апреле — и фиалки взорвались цветами: простой секрет Полезное
В апреле чесноку – нужно как воздух: 2 ложки – и головки вырастут размером с арбуз, а перья будут зеленее крокодила Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Имя Сергей - мост между эпохами: что оно значит и как влияет на судьбу?

Опубликовано: 6 апреля 2026 16:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Что на самом деле означает самое популярное имя в России

В Россию имя пришло не с мечом, а с крестом - после Крещения Руси в X веке. Вместе с византийскими священниками пришли и церковные имена. Сергий оказался в святцах благодаря нескольким мученикам: Сергию Римлянину (погиб за веру), Сергию Синайскому, Сергию Валаамскому Чудотворцу и, конечно, Сергию Радонежскому.

Однако долгое время имя оставалось монастырско-аристократическим, отмечает источник. Простым крестьянам оно не полагалось - слишком благородное происхождение.

Век дворян и взлет популярности в СССР

В XVIII–XIX веках церковнославянский «Сергий» превратился в более светское и легкое «Сергей». Имя облюбовали дворяне. А в XX веке случился настоящий бум: с конца XIX - в топ-20, в начале XX - в первой десятке, а после войны Сергей вышел на второе место.

Пик пришелся на 1960-е: каждый второй новорожденный мальчик в СССР получал это имя. Вот почему среди мужчин за 50 так много Сергеев. Они дети эпохи восстановления, когда «высокочтимый» звучало как обещание достойной жизни.

Сегодня: классика вне моды

Сейчас Сергей сдает позиции модным Артемам и Миронам, но уверенно держится в тридцатке самых распространенных имен России.

Так что за плечами любого Сережи - римский воин без правой руки, византийские мученики, Радонежский и целая армия советских мальчишек.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью