Питьевая вода: в каких городах России можно пить из-под крана, в каких нельзя - полный список

Россия настолько огромна, что водопроводная инфраструктура, источники воды и степень износа труб в разных регионах отличаются кардинально. То, что безопасно в Москве, может быть опасно в Элисте. А то, что пьют в Петербурге, недоступно для половины Якутии.
По некоторым данным, качественную воду из центрального водопровода получают 88,7% жителей страны, передает источник.
Главная причина низкого качества - отсутствие санитарных зон вокруг водозаборов. В систему попадают загрязнения и даже сточные воды. Добавляют проблем старые очистные станции и ржавые трубы.
Где пить можно без опаски
Москва и Санкт-Петербург - лидеры по качеству воды. В столице 99,97% проб соответствуют норме по микробиологии.
В Петербурге вода мягкая, почти дистиллированная, но тоже страдает от изношенных сетей.
Лучше всего дело обстоит в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии - там вода ледниковая, чистая от природы.
Где фильтрация обязательна
В Екатеринбурге каждая десятая проба не соответствует норме по химии. В Новосибирске проблема в старых трубах. В Калининграде вода из реки Преголи содержит много органики, а 60% сетей — немецкие, сильно изношенные. Фильтр здесь не рекомендация, а необходимость.
Регионы, где пить нельзя
Худшая ситуация в Калмыкии - доступ к чистой воде имеют лишь 7,3% жителей. Вода там солёная, с шестикратным превышением минерализации. Также проблемные регионы - Дагестан (вода с мышьяком), Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Якутия, Приморье и Тыва. В Карелии, Смоленской, Новгородской и Тверской областях более 30% проб показали превышение вредных веществ.
