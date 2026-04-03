Русские имена, которые за рубежом превращают вас в героя анекдота - полный список

Как русские имена звучат для иностранцев

Россияне любят посмеяться над забавными иностранными именами вроде Люк, Хулио или Пердита. Но не стоит думать, что только в России есть чувство юмора.

Привычные российские имена за границей порой звучат так, что хоть стой, хоть падай - от неловкости или хохота. Об этом передает автор канала "Кириллица".

Мужские имена

Семён - в Англии или США лучше называться Саймоном или Сэмом, иначе люди услышат «semen» (семенная жидкость).

Илья во Франции превращается в «имеется» (il y a). Представьте: «Меня зовут Имеется».

Николай (Коля) в Испании рискует: «cola» там означает «задница».

Владимир (Вова) - «boba» по-испански «дурочка». А полное имя из-за Дракулы (Влада Цепеша) на Западе ассоциируется со злодеями.

Игорь для иностранцев - классический помощник главного злодея из фильмов ужасов: горбатый, кривой и со зловещим смехом.

Никита на Западе - женщина. Спасибо фильму «Никита» и голливудскому ремейку «Мстительница».

Женские имена

Галина в Италии и Испании - «gallina» (курица), да еще и трусливая или глупая.

Полина - по-итальянски «pollo» (курятина), «pollina» (куриный помёт), а по-испански «pollino» (ослица).

Настя (Анастасия) по-английски «nasty» - мерзкая, противная. Полное имя напоминает «anesthesia» (анестезия).

Светлана (Света) — в Англии «sweat» (пот). А в Японии «Субета» — вообще девушка легкого поведения.

Алла - особый случай. В Европе и мусульманских странах звучит как «Аллах».

Отсюда анекдот: русский кричит в турецком ресторане «Алла! Я в бар!» - и половина посетителей падает на пол.

Поэтому собираясь за границу, либо представляйтесь по-европейски, либо смейтесь вместе со всеми.

