Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года

Опубликовано: 19 февраля 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В списке адресов оказались все действующие станции и вестибюли подземки «Театральная».

Петербургский метрополитен объявил конкурс на уборку станций. За три года на это выделено свыше 4 млрд рублей, согласно документу на сайте Смольного.

Работы стартуют 1 июня 2026 года и продлятся до 31 мая 2029 года. В перечень входят все действующие станции и вестибюли, включая будущую «Театральную» — ее добавят после открытия, с уточнением адреса.​

Ежедневная уборка охватывает полы в пассажирских зонах, влажную чистку поверхностей, протирку дверей, кабин, турникетов, лестниц, зеркал, пунктов досмотра, панно, эскалаторов, стен, потолков и служебных помещений.​

Автор:
Юлия Аликова
