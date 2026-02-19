Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года

Петербургский метрополитен объявил конкурс на уборку станций. За три года на это выделено свыше 4 млрд рублей, согласно документу на сайте Смольного.
Работы стартуют 1 июня 2026 года и продлятся до 31 мая 2029 года. В перечень входят все действующие станции и вестибюли, включая будущую «Театральную» — ее добавят после открытия, с уточнением адреса.
Ежедневная уборка охватывает полы в пассажирских зонах, влажную чистку поверхностей, протирку дверей, кабин, турникетов, лестниц, зеркал, пунктов досмотра, панно, эскалаторов, стен, потолков и служебных помещений.