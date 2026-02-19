Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки

Новости по теме

25 млн рублей: Петербург ищет SMS-оператора для парковок

Перейти

Игры не детские: в Петербурге детского тренера-игромана заподозрили в мошенничестве

Перейти

Третья межзвёздная гостья 3I/ATLAS: почему соцсети уже ждут «взрыва» кометы и случится ли это на наших глазах

Перейти

«Я не пыталась ничего украсть» у двери: жительница Петербурга сообщила о мошенничестве в «Перекрестках»

Перейти

Седой кот-«домовёнок» взорвал соцсети: к концу года многие в нём узнали себя

Перейти