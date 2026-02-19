Городовой / Город / Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки

Опубликовано: 19 февраля 2026 21:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru
Горожанам рассылают сообщения с предложением «проголосовать за благоустройство или ремонт».

Жителям Санкт-Петербурга стали приходить SMS с призывом поддержать благоустройство якобы от вице-губернатора Евгения Разумишкина. Об этом чиновник заявил в официальном телеграм-канале.​

Горожанам сообщили о свежей схеме обмана в соцсетях. Им присылают уведомления с предложением «проголосовать за ремонт или обустройство территории» — якобы от имени чиновника.​

Такие рассылки никак не связаны с подлинными аккаунтами представителя власти. Пользователям рекомендуют игнорировать ссылки и не делиться личной информацией.​

У вице-губернатора есть лишь проверенные страницы в соцсетях, где размещается вся официальная информация. Любые личные сообщения с требованиями перейти по внешним ссылкам — признак мошенничества.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
