Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки

Жителям Санкт-Петербурга стали приходить SMS с призывом поддержать благоустройство якобы от вице-губернатора Евгения Разумишкина. Об этом чиновник заявил в официальном телеграм-канале.
Горожанам сообщили о свежей схеме обмана в соцсетях. Им присылают уведомления с предложением «проголосовать за ремонт или обустройство территории» — якобы от имени чиновника.
Такие рассылки никак не связаны с подлинными аккаунтами представителя власти. Пользователям рекомендуют игнорировать ссылки и не делиться личной информацией.
У вице-губернатора есть лишь проверенные страницы в соцсетях, где размещается вся официальная информация. Любые личные сообщения с требованиями перейти по внешним ссылкам — признак мошенничества.