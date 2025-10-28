Городовой / Общество / Лично вмешался Бастрыкин: взял под контроль дело о нехватке школ в новых районах Петергофа
Лично вмешался Бастрыкин: взял под контроль дело о нехватке школ в новых районах Петергофа

Опубликовано: 28 октября 2025 11:45
В окрестностях Петербурга возвели новые жилые дома, но требования к обеспечению инфраструктурой пока не выполнены.

В районе Петергофа был возведён ряд новых жилых домов, однако возведение школы для жителей так и не состоялось. Горожане отмечают, что по изначальному замыслу вблизи новостроек должна была появиться общеобразовательная школа, но планы не были реализованы.

Позднее помещение, предназначенное для образовательных целей, было передано частному лицу под размещение гостиницы.

В результате детям приходится тратить много времени на дорогу, чтобы попасть в учебные заведения, расположенные далеко от дома. Родители сообщили об этом в комментариях на странице приёмной главы Следственного комитета России.

Горожане обратили внимание, что их просьбы остались без ответа в официальных органах.

После многочисленных жалоб жителей Петергофа Александр Бастрыкин затребовал предоставить доклад о ходе проверки по данной ситуации, сообщает «МК в Питере».

Ранее Александр Бастрыкин уже направлял аналогичные указания по затянувшейся сдаче апарт-отеля на Товарищеском проспекте. В том случае также шла речь о нарушениях сроков исполнения строительных работ.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
