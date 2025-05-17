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Накажут ли таксиста, бросившего 90-летнюю блокадницу из Петербурга возле дороги

17 мая 2025 13:32
блокадница и таксист
Накажут ли таксиста, бросившего 90-летнюю блокадницу из Петербурга возле дороги
Фото: Городовой.ру

Женщина к тому же была на инвалидной коляске.

Случай, произошедший в День Победы в Санкт-Петербурге, вызвал широкий резонанс. Водитель такси отказался помочь 90-летней женщине, пережившей блокаду Ленинграда, когда та попросила сложить и убрать в багажник её инвалидную коляску.

После отказа пожилая пассажирка осталась на улице, а водитель просто уехал, оставив женщину в гордом одиночестве. И так бы и остался лихач безнаказанным, если бы не шумиха в соцсетях.

Инцидент попал в поле зрения Следственного комитета. Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал оперативно и потребовал провести проверку, поручив исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Петербургу Олегу Бобкову представить доклад о результатах, передает МК.

Ход проверки глава комитета взял на личный контроль, потому можно не сомневаться, что к горе-водителю применят штрафные санкции. История вызвала волну негодования в Сети. Пользователи называют поведение водителя недопустимым и требуют, чтобы службы такси ужесточили требования к подбору персонала. Особенно — в отношении пожилых и маломобильных граждан, которым просто необходимо помогать.

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Автор:
Игорь Мустафин
Город
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