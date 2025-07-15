Две жертвы ожогов: что за химия разлита на сиденьях петербургских автобусов

В Санкт-Петербурге две женщины стали жертвами химических ожогов после посадки в автобус №85, где на сидении было разлито неизвестное вещество.

Маршрут автобуса проходит через Выборгский и Приморский районы города.

Страшная схожесть инцидентов

10 июля 45-летняя женщина села на кресло, которое оказалось мокрым из-за разлитого на нем вещества.

Через некоторое время она почувствовала острое жжение и обратилась к водителю с просьбой о помощи. Но он отказался останавливаться до конечной.

Когда пассажирку доставили в больницу, диагностировали ожог неизвестным веществом, возможно, щелочью.

В этот же день также в автобусе №85 еще одна женщина получила ожог, сев на то же облитое сидение.

Как пишет «Фонтанка», известно, что у одной из пострадавших почернела кожа после контакта с мокрым сиденьем.

Другие случаи в истории

Подобные инциденты не впервые случаются.

В январе текущего года две пассажирки автобуса №130 сели на сиденья, облитые бытовой химией, и получили химические ожоги.

Тогда проблема была вызвана отсутствием кондукторов, которые могли бы сразу заметить и убрать химическое вещество.

Следственный комитет вмешался

Тогда председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать инциденты по предоставлению ненадежных транспортных услуг в Московском и Кировском районах Петербурга.

Откуда жидкость в автобусах?

«Очень часто сидения в лазурных автобусах мокрые, крыши протекают во время дождя в них. Сразу могли пассажиры не догадаться что это «химия», — пишут горожане.

Многие комментаторы отмечают, что не только химические средства могут стать причиной неприятных последствий. Многие считают, что это результат халатности пассажиров:

«Много свиней ставящих сумки с продуктами, протекающими в процессе транспортировки, или стоявшие до этого на грязной улице. Касаемо случаев с химическими средствами ясно, что это специально какое-то гадье делает», — утверждают жители города.

В любом случае теперь петербуржцам рекомендуют лишний раз не садиться на подозрительные кресла, чтобы не угодить в больницу. Лучше ехать стоя. Для здоровья полезнее будет.